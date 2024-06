Евро-2024: Видео победы Германии и первый рекорд турнира

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

Как подсчитали футбольные эксперты, еще никогда "Бундестим" не побеждала на этом европейском первенстве с разницей в четыре гола.

Germany have recorded their biggest ever win at the Men’s European Championships.



It's also the biggest ever victory by a side in the opening game of the tournament in the competition's history. 👏#EURO2024 pic.twitter.com/pe4euFsieq