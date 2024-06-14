Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В немецком зоопарке обезьяна назвала победителя первого матча Евро-2024

Футбол Прогноз старта Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 15:39 Фото: pixabay
35-летний орангутан Вальтер из зоопарка в Дортмунде предсказал победу Германии в стартовой игре Чемпионата Европы-2024 по футболу против Шотландии, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet — это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 000 тенге для всех новых игроков!

Эта обезьяна уже имеет богатый опыт предсказаний исходов футбольных матчей и является ветераном предыдущих чемпионатов мира и Европы, а также клубных соревнований в Германии и Европе, передает Reuters.

На этот раз Вальтеру было предложено угадать итог стартового матча, выбрав одно из двух ведер, в которых были шарфы сборных Германии и Шотландии.

"Вальтер остановился перед ведрами, взглянул на оба, а потом очень уверенно подошел к немецкому ведру. Так что, возможно, Германия обыграет Шотландию. Но затем он вернулся к ведру с шарфом Шотландии. Отсюда вывод, что шотландцы тоже могут быть близки к успеху".Сотрудник зоопарка Марсель Ставинога

Евро-2024 стартует в ночь на 15 июня на футбольном стадионе Мюнхена, где сыграют Германия и Шотландия.

Если Вальтер дал свой прогноз на матч-открытие, то Суперкомпьютер уже назвал будущего победителя европейского первенства.

Здесь стоит отметить, что Суперкомпьютер ранее точно предсказал "золото" сборной Аргентины на ЧМ-2022.

Читайте также

Футбол Полиция Наказание
Британская полиция создала футбольное спецподразделение
UFC Отмена Боя
Главный бой вечера UFC 303 Макгрегор – Чендлер отменили
Футбол Отставка Тренера
Тренер-финалист Лиги чемпионов-2024 покинул свой пост
Куандык Шынасилов
ЧМ-2022 Евро-2024 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
доллар США
Крах Московской биржи: что будет с курсом рубля и доллара
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС сделал заявление
Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС обратился к горожанам
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Жулдыз Абдукаримова попала в больницу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: