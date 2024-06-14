В немецком зоопарке обезьяна назвала победителя первого матча Евро-2024

35-летний орангутан Вальтер из зоопарка в Дортмунде предсказал победу Германии в стартовой игре Чемпионата Европы-2024 по футболу против Шотландии, сообщает Zakon.kz.

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Эта обезьяна уже имеет богатый опыт предсказаний исходов футбольных матчей и является ветераном предыдущих чемпионатов мира и Европы, а также клубных соревнований в Германии и Европе, передает Reuters.

На этот раз Вальтеру было предложено угадать итог стартового матча, выбрав одно из двух ведер, в которых были шарфы сборных Германии и Шотландии.

"Вальтер остановился перед ведрами, взглянул на оба, а потом очень уверенно подошел к немецкому ведру. Так что, возможно, Германия обыграет Шотландию. Но затем он вернулся к ведру с шарфом Шотландии. Отсюда вывод, что шотландцы тоже могут быть близки к успеху". Сотрудник зоопарка Марсель Ставинога

Евро-2024 стартует в ночь на 15 июня на футбольном стадионе Мюнхена, где сыграют Германия и Шотландия.

Если Вальтер дал свой прогноз на матч-открытие, то Суперкомпьютер уже назвал будущего победителя европейского первенства.

Здесь стоит отметить, что Суперкомпьютер ранее точно предсказал "золото" сборной Аргентины на ЧМ-2022.