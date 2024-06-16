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Асу Алмабаев вызвал на бой нового соперника

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 08:50 Фото: Instagram/Asu_Zulfikar57
16 июня Асу Алмабаев вызвал на бой четвертого номера рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC, сообщает Zakon.kz.

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Им оказался новозеландец Кай Кара-Франс.

"Я не боец топ-15 и топ-10. Я – боец топ-5!"Асу Алмабаев

О своем намерении встретиться с ним Асу объявил после боя в Лас-Вегасе. Там он одержал победу над американцем Хосе Джонсоном. Бойцы встретились на турнире UFC on ESPN 58.

Реакция Кара-Франса на вызов казахстанца пока не известна.

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2024 08:50

Кай Кара-Франс, фото: Instagram/kaikarafrance

А легкоатлеты Казахстана остались без единой медали на Чемпионате Азии.

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