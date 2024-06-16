Асу Алмабаев вызвал на бой нового соперника
Фото: Instagram/Asu_Zulfikar57
16 июня Асу Алмабаев вызвал на бой четвертого номера рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC, сообщает Zakon.kz.
Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!
Им оказался новозеландец Кай Кара-Франс.
"Я не боец топ-15 и топ-10. Я – боец топ-5!"Асу Алмабаев
О своем намерении встретиться с ним Асу объявил после боя в Лас-Вегасе. Там он одержал победу над американцем Хосе Джонсоном. Бойцы встретились на турнире UFC on ESPN 58.
Реакция Кара-Франса на вызов казахстанца пока не известна.
Кай Кара-Франс, фото: Instagram/kaikarafrance
А легкоатлеты Казахстана остались без единой медали на Чемпионате Азии.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript