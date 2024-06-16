Легкоатлеты Казахстана остались без единой медали на чемпионате Азии

14-15 июня казахстанские легкоатлеты не смогли выиграть ни одну медаль на чемпионате Азии в Южной Корее, сообщает Zakon.kz.

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Результаты казахстанских легкоатлетов на континентальном первенстве по метанию и толканию ядра опубликованы на sportarena.kz.

Самый "высокий" результат казахстанских легкоатлетов на континентальном первенстве у Ивана Иванова из Алматинской области. В толкании ядра спортсмен занял четвертое место.

Далее идут Артур Гафнер – шестое место в метании копья, Анастасия Калошина – седьмое место в метании молота.

Девятый результат в метании диска у Евгения Миловацкого и Карины Васильевой. Для спортсменов это был чемпионат отборочный на Олимпиаду в Париж.

13 июня Казыбек Ногербек завоевал золотую медаль на Чемпионате мира среди шахматистов до 20 лет.