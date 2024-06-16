Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем

16 июня в городе Гельзенкирхен произошла серьезная потасовка между английскими и сербскими болельщиками, сообщает Zakon.kz.

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Английские фанаты напали на сербов, бросая в них стулья и бутылки. Примерно 200 сотрудников немецкого спецназа прибыли на место происшествия, но нарушители успели скрыться. В результате инцидента один англичанин и полицейский получили тяжелые ранения головы.

Оказалось, что это не единственный инцидент за день. Прибывшие в город Гельзенкирхен английские фанаты были, мягко говоря, шокированы состоянием города и назвали его не самым лучшим образом. В результате видео с нелестным сравнением разлетелось по соцсетям. Немецкие болельщики, конечно, ответили им. На этот раз перебранка продолжилась уже в режиме онлайн.

А вот после матча, английским фанатам не разрешили ехать в вагонах метро с сербскими фанатами. Последних взяла под охрану местная полиция.

17 июня на Чемпионате Европы по футболу стали известны итоги матча Сербия – Англия.