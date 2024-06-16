Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фанаты Англии и Сербии подрались перед матчем

Полиция, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 02:50 Фото: pixabay
16 июня в городе Гельзенкирхен произошла серьезная потасовка между английскими и сербскими болельщиками, сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet — это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 000 тенге для всех новых игроков!

Английские фанаты напали на сербов, бросая в них стулья и бутылки. Примерно 200 сотрудников немецкого спецназа прибыли на место происшествия, но нарушители успели скрыться. В результате инцидента один англичанин и полицейский получили тяжелые ранения головы.

Оказалось, что это не единственный инцидент за день. Прибывшие в город Гельзенкирхен английские фанаты были, мягко говоря, шокированы состоянием города и назвали его не самым лучшим образом. В результате видео с нелестным сравнением разлетелось по соцсетям. Немецкие болельщики, конечно, ответили им. На этот раз перебранка продолжилась уже в режиме онлайн.

А вот после матча, английским фанатам не разрешили ехать в вагонах метро с сербскими фанатами. Последних взяла под охрану местная полиция.

17 июня на Чемпионате Европы по футболу стали известны итоги матча Сербия – Англия.

Читайте также

Футбол
Сербия – Англия: итоги встречи неоднозначных соперников
Футбол Ничья Евро-2024
На Евро-2024 встретились будущие соперники сборной Казахстана по Лиге наций
Футбол Итог Тура КПЛ
КПЛ-2024: "Ордабасы" обыграл "Астану", "Елимай" сыграл вничью с "Актобе"
Алия Абди
Евро - 2024 Германия Сербия 2024 год Футбол Фанаты Полиция Англия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
Курбан айт-2024: что принято делать и как правильно провести обряд жертвоприношения
бараны, цены
Сколько стоит купить барана на Курбан айт в Казахстане
дождь
Сильная жара, ливень и град: какую погоду прогнозируют на 16 июня
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: