Матч Англии и Словакии завершился фантастической удачей англичан
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Нападающий словаков Иван Шранц на 25-й минуте открыл счет в игре.
На 50-й минуте полузащитник англичан Фил Фоден поразил ворота соперника. Но гол был отменен из-за положения "вне игры".
Но словаки рано обрадовались. Отыграться англичанам удалось только на 95 минуте. Уолкер справа из-за боковой бросил прямиком в штрафную, Гехи головой скинул на Беллингема, который сложился и ударом через себя сравнял счет.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1.
В самом начале первого экстра-тайма после подачи Палмера со стандарта с подбора с радиуса пробил Эзе. Удар у него фактически не получился, однако мяч удачно отскочил к Тони, который головой скинул во вратарскую, откуда форвард Гарри Кейн расстрелял Дубравку. Так Кейн вывел свою команду вперед.
Итог матча – 2:1 в пользу Англии.
Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. Она сыграет со Швейцарией. Словаки вылетели из турнира.
Сборная Словакии стала третьей в группе E с участием национальных команд Румынии, Бельгии и Украины. Все участники этого квартета набрали по четыре очка, в активе словаков победа над Бельгией (1:0) и ничья с Румынией (1:1) при поражении во 2-м туре от Украины (1:2).
Сборная Англии заняла первое место в группе C с участием национальных команд Дании, Словении и Сербии. Благодаря победе над Сербией (1:0) и ничьим с Данией (1:1) и Словенией (0:0) англичане набрали на групповом этапе пять очков.