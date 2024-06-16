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Сербия – Англия: итоги встречи неоднозначных соперников

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 02:05 Фото: Instagram/england
17 июня на Чемпионате Европы по футболу стали известны итоги матча Сербия – Англия, сообщает Zakon.kz.

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Задолго до начала игры ее окрестили "матчем дня". Посудите сами – команда сборной Сербии является дебютантом Евро – 2024, а команду сборной Англии считают одним из главных фаворитов Чемпионата. Даже футбольные фанаты, которые долго не могли определиться с предпочтениями просто разделились на два лагеря. Консервативные болельщики предпочли звездных англичан, а авантюристы выбрали сербов. Как говорится, на том и порешили.

Победный тон опытные англичане задали на странице клуба в Instagram, выпустив мотивационное видео с призывом снова собраться и идти вместе. Также они отличились публикацией видео, приуроченного Дню отца.

Помимо профессиональных амбиций у команды есть серьезная финансовая мотивация. По данным The Sun, сборной Англии пообещали ошеломляющий бонус в размере 14 млн евро в случае победы на Евро.

В итоге Англия обыграла Сербию с минимальным отрывом 1:0. Отличился полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Он забил на 13-й минуте матча.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 02:05

Джуд Беллингем, фото: Instagram/euro2024

Часами ранее Нидерланды одержали волевую победу в противостоянии с Польшей.

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