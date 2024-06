Евро-2024: Мбаппе сломали нос и он планирует вернуться в маске

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера № 1 в Казахстане Olimpbet — это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Инцидент с разбитым носом произошел в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024, где французы обыграли австрийцев со счетом 1:0.

Мбаппе получил травму в конце данного противостояния. В одном из игровых эпизодов Килиан бил головой и по инерции ударился лицом о плечо австрийца Кевина Данзо. За кромкой поля ему оказали экстренную помощь врачи французской сборной.

Вскоре он вернулся, но получил желтую карту за то, что без разрешения судьи вышел на поле.

Все же Мбаппе не смог дальше продолжить игру и был заменен на Оливье Жиру. После матча будущего форварда "Реала" повезли в больницу.

🚨🇫🇷 French Federation statement.



“Kylian Mbappé returns to the base camp of the French national team”.



“Kylian Mbappé suffered a broken nose during the second part of the Austria-France held this Monday in Düsseldorf”.



“The captain of France was treated first by the medical… pic.twitter.com/znOEzxFnVY