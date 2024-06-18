Евро-2024: Мбаппе сломали нос и он планирует вернуться в маске

В ночь на 18 июня форвард сборной Франции Килиан Мбаппе разбил нос в матче с Австрией, ударившись лицом в плечо игрока соперничающей команды Кевина Данзо. В предстоящих играх француз собирается выйти на поле в специальной маске, сообщает Zakon.kz.

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Инцидент с разбитым носом произошел в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2024, где французы обыграли австрийцев со счетом 1:0.





Мбаппе получил травму в конце данного противостояния. В одном из игровых эпизодов Килиан бил головой и по инерции ударился лицом о плечо австрийца Кевина Данзо. За кромкой поля ему оказали экстренную помощь врачи французской сборной.

Вскоре он вернулся, но получил желтую карту за то, что без разрешения судьи вышел на поле.

Все же Мбаппе не смог дальше продолжить игру и был заменен на Оливье Жиру. После матча будущего форварда "Реала" повезли в больницу.

🚨🇫🇷 French Federation statement.



“Kylian Mbappé returns to the base camp of the French national team”.



“Kylian Mbappé suffered a broken nose during the second part of the Austria-France held this Monday in Düsseldorf”.



“The captain of France was treated first by the medical… pic.twitter.com/znOEzxFnVY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2024

"Килиан пройдет лечение в ближайшие дни, операции не потребуется. Для него будет изготовлена маска, чтобы он мог подготовиться к возвращению в строй после лечения". Заявление Федерации футбола Франции

В данный момент теперь стоит большой вопрос, когда же ведущий форвард сборной Франции вернется на поле. Скорее всего, в ближайшие часы последуют официальные комментарии по этой ситуации. Тем более у французов 21 июня намечается серьезная игра против Голландии в рамках второго тура Евро-2024.

А накануне Килиан Мбаппе сделал заявление, что не сможет поехать со своей командой на Олимпийские игры – 2024 в Париж.