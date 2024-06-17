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Мбаппе не будет играть за Францию на Олимпиаде-2024

Футбол Пропуск Олимпиады-2024, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 12:36 Фото: Instagram/equipedefrance
Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит олимпийский футбольный турнир в Париже из-за окончательного решения своего будущего клуба "Реал", сообщает Zakon.kz.

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Вопрос приезда экс-нападающего ПСЖ в олимпийскую команду Франции решился в эти выходные в Германии, где сейчас находится футболист в рамках подготовки к стартовому матчу чемпионата Европы-2024.

"Позиция моего будущего клуба насчет поездки в Париж очень четкая. Не думаю, что сыграю на олимпийском турнире, такова правда. Я перехожу в новую команду, и приехать туда в сентябре, это не лучший способ начать приключение. Хочу пожелать Франции успеха, буду смотреть игры как фанат. Надеюсь, команда заберет золотые медали". Килиан Мбаппе

Пока Мбаппе готовится к первой игре на Евро-2024, известна дата его презентации в мадридском "Реале".

Сам же 25-летний форвард уже купил дом в столице Испании и вскоре станет соседом знаменитого киноактера Ричарда Гира за 18 млн евро.

Сборная Франции открывает нынешний чемпионат Европы матчем против Австрии в ночь на 18 июня, начало в 00:00 по казахстанскому времени.

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