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Евро-2024: Франция благодаря автоголу победила Австрию

Евро-2024: Франция благодаря автоголу победила Австрию , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 01:59 Фото: Instagram/EURO2024
Сборные Австрии и Франции 17 июня встретились в поединке первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz, игра, прошедшая в Германии, завершилась победой Франции с минимальным счетом 1:0

В концовке первого тайма Максимиллиан Йобер, пытаясь прервать прострел Килиана Мбаппе, случайно отправил мяч в собственные ворота. Этот автогол стал единственным и решающим в матче.

Стоит отметить, что матч изобиловал нарушениями правил, и испанскому арбитру Хесусу Хилю Мансано пришлось показать семь желтых карточек. А на 86-й минуте форвард французов Килиан Мбаппе разбил нос в ходе верхового единоборства с защитником австрийцев.

Напомним, что накануне в этой же группе D, сборная Нидерландов одержала победу над Польшей со счётом 2:1.

Ранее сборная Бельгии 17 июня сенсационно проиграла Словакии со счетом 0:1 в матче первого тура группы Е на чемпионате Европы по футболу. 

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