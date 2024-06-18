"Пантеры" впервые в истории могут выиграть Кубок Стэнли

Финальная серия Кубка Стэнли продолжается во Флориде, где пятый матч может стать последним и принести местной команде заветный трофей.

Кубок Стэнли. Финал. "Флорида Пантерс" – "Эдмонтон Ойлерс". 19 июня, 05:00 (время Астаны)

В американском городе Санрайз состоится пятый матч финальной серии Кубка Стэнли. Местная команда "Флорида Пантерс" дебютировала в НХЛ в 1993 году, но ни разу не выигрывала Кубок Стэнли. И вот теперь она как никогда близка к успеху.

Эксперты Olimpbet уверены, что старания "пантер", которые второй сезон подряд играют в финале, вознаградятся в этом матче. Вот такие коэффициенты предлагаются на основное время – П1 – 2.23, Х – 4.03, П2 – 2.92.

А можно сразу выбрать итогового победителя матча, вне зависимости, будет это после третьего периода, овертайма или буллитов: "Флорида Пантерс" – 1.71, "Эдмонтон Ойлерс" – 2.12. Есть еще линия на проход, но это скорее для фанатов "нефтяников": "Флорида Пантерс" – 1.06, "Эдмонтон Ойлерс" – 9.

Путь к финалу у американской команды прошел чуть легче, чем у канадской. В первом раунде плей-офф хоккеисты "Флориды" отдали лишь один матч "Тампа-Бэй Лайтнинг", а в следующих двух сериях по два раза уступили "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Эдмонтон" сначала тоже со счетом 4:1 прошел "Лос-Анджелес Кингз", затем отыграл все семь матчей против "Ванкувер Кэнакс" и в шести играх выбил "Даллас Старз". Потрясающий результат, учитывая, что по ходу сезона команда пережила провал в регулярном чемпионате и смену тренера, которому пришлось перестраивать всю игру. И, надо отдать должное Крису Кноблауху, ему это удалось. Не исключено, что, если бы он взялся за "нефтяников" с начала сезона, сейчас бы в серии вели именно они.

Первые три матча финального розыгрыша остались за "Флоридой". Она сначала выиграла два матча дома (3:0 и 4:1), потом забрала первую игру на выезде, но уже не так легко (4:3). А вот во втором гостевом матче случился разгром. И устроили его хозяева.

Фанаты даже критиковали "пантер", что те, якобы, специально слили игру, чтобы в пятом матче при родных трибунах впервые в истории выиграть Кубок Стэнли. Правда это или нет, но американская команда провалила второй матч в Канаде, проиграв со счетом 1:8.

За три первые игры хоккеисты "Ойлерс" забросили всего четыре шайбы. Но в четвертой, наконец, раскрылись лидеры команды, от которых все время ждут большего. Дилан Холлоуэй оформил дубль, капитан Коннор Макдэвид забил сам и отдал три голевые передачи, Маттиас Янмарк тоже набрал два очка (1+1). Возможно, сказалось и то, что в четвертом матче не шла игра у надежного стража ворот "пантер" Сергея Бобровского, которого Пол Морис заменил на Энтони Столарса уже на пятой минуте.

Закроет ли "Флорида" серию после такого провала? Большую поддержку здесь окажут домашние трибуны. Также у команды было три дня, чтобы провести работу над ошибками, а у Бобровского – чтобы хорошо отдохнуть.

"Пантеры" более сбалансированы во всех линиях, тогда как не факт, что лидеры "нефтяников" снова выдадут такой фееричный матч. Хозяева будут использовать все возможности для атаки, а гостям нечего терять. Поэтому в решающем матче стоит ожидать большого количества голов. Тотал больше 5.5 может зайти за кэф 1.91.

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