"Флорида" близка к исторической победе в Кубке Стэнли
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Теперь "Пантерам" достаточно одержать всего лишь одну победу, чтобы полностью закрыть эту финальную серию и впервые в своей истории выиграть престижный трофей – Кубок Стэнли.
Для этого им нужно обыграть в гостевом поединке "Эдмонтон" 16 июня. А в случае поражения противостояние перейдет на площадку "Флориды". Всего финальная битва состоит из четырех выигрышных матчей одной из команд. Сейчас впереди "Пантерс" – 3-0.
У победителей в третьем финальном поединке шайбами отличились Сэм Райнхарт, Сэм Беннет, Александр Барков и Владимир Тарасенко. У "Ойлерз" забили Уоррен Фогеле, Райан Маклеода и Филип Броберг.
Одним из лучших игроков матча стал российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский, отразивший 32 из 35 бросков.
Если хоккейные баталии NHL идут к своему логическому завершению, то лучшие клубы КХЛ уже начали подготовку к сезону и на днях узнали расписание будущих игр.