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"Флорида" близка к исторической победе в Кубке Стэнли

Хоккей Финал Кубка Стэнли , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 09:38 Фото: Instagram/flapanthers
Утром 14 июня в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли клуб "Флорида Пантерз" в гостях переиграл "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 4:3 и повел в серии 3-0. В случае еще одного успеха команда Пола Мориса может впервые поднять трофей лучшей хоккейной команды мира, сообщает Zakon.kz.

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Теперь "Пантерам" достаточно одержать всего лишь одну победу, чтобы полностью закрыть эту финальную серию и впервые в своей истории выиграть престижный трофей – Кубок Стэнли.

Для этого им нужно обыграть в гостевом поединке "Эдмонтон" 16 июня. А в случае поражения  противостояние перейдет на площадку "Флориды". Всего финальная битва состоит из четырех выигрышных матчей одной из команд. Сейчас впереди "Пантерс" – 3-0.

У победителей в третьем финальном поединке шайбами отличились Сэм Райнхарт, Сэм Беннет, Александр Барков и Владимир Тарасенко. У "Ойлерз" забили Уоррен Фогеле, Райан Маклеода и Филип Броберг.

Одним из лучших игроков матча стал российский голкипер "Пантерз" Сергей Бобровский, отразивший 32 из 35 бросков.

Если хоккейные баталии NHL идут к своему логическому завершению, то лучшие клубы КХЛ уже начали подготовку к сезону и на днях узнали расписание будущих игр.

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