Лига чемпионов: итоги второго дня пятого тура группового этапа

Во второй день 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов прошли встречи в четырех группах. Яркой победой отличился "Аресенал" в игре с "Лансом". Неожиданными стали результаты встреч "Бавария" – "Копенгаген" и "Реал Сосьедад" – "Ред Булл Зальцбург", сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 30 ноября завершились все матчи второго дня пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречи показали неожиданные результаты.

В группе A встретились "Бавария" с "Копенгагеном" и "Галатасарай" с "Ман Сити". Обе встречи закончились вничью.

"Бавария" (Германия) – "Копенгаген" (Дания)

С нулевым счетом сыграли команды Дании и Германии. За два тайма открыть счет футболисты так и не смогли, встреча закончилась со счетом 0:0.

"Бавария" впервые потеряла очки в текущем розыгрыше турнира, команда идет на первом месте в таблице с 13 очками. "Копенгаген" занимает второе место с 5 очками.





Pause in der Arena! ⏸️



Was sagt ihr zum Spiel bisher? 👇 #FCBFCK pic.twitter.com/Tim5KEaJrK — FC Bayern München (@FCBayern) November 29, 2023

"Галатасарай" (Турция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Ничьей закончился матч турецкой команды с англичанами. Двумя голами отличился в ходе игры Хаким Зиеш (на 29-й и 62-й минутах). На 71-й минуте от турков гол забил Керем Актюркоглу. В составе английской команды голы забили Алехандро Гарначо (11-я минута), Бруну Фернандеш (18) и Скотт Мактоминей (55). Итог игры – 3:3.

В группе B прошли встречи "Арсенала" с "Лансом" и "Севильи" с ПСВ.

"Арсенал" (Англия) – "Ланс" (Франция)

Яркой игрой отличились англичане в ходе встречи с французским "Лансом". Футболисты "Арсенала" оформили аж шесть голов в ворота противников. В ответ французы не смогли забить ни одного мяча. Исход игры – 6:0 в пользу англичан.





Penalty to The Arsenal...



...COOLY DISPATCHED BY JORGINHO! 🥶



🔴 6-0 ⚫️ (86) pic.twitter.com/zQSMTpR60a — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2023

"Севилья" (Испания) – ПСВ (Нидерланды)

Испанцы поразили фанатов невероятным голом в свои ворота, автором стал Неманья Гудель. Два мяча, забитые в ворота соперников, не спасли ситуацию, так как голландцы ответили тем же. Игра завершилась волевой победой ПСВ со счетом 2:3.

В группе C сыграли "Брага" с "Унионом" и "Реал" с "Наполи". В этой группе не обошлось без ярких моментов.

"Брага" (Португалия) – "Унион" (Германия)

Ничьей закончилась встреча португальцев с немецкой командой. По одному голу забили друг другу "Брага" и "Унион". Игра завершилась со счетом 1:1.

"Реал" (Испания) – "Наполи" (Италия)

В составе "Реала" забили Родриго (11-я минута), Джуд Беллингем (22), Николас Пас (84) и Хоселу (90). Итальянцы ответили голами в авторстве Джованни Симеоне (9) и Андре-Франк Замбо-Ангуисса (47). Итог игры – 4:2.





🎁 ¡Yo ya tengo mi regalo para estas Navidades!#UCL pic.twitter.com/Ka5gxSTcM8 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 29, 2023

В группе D прошли игры "Реал Сосьедад" с "Ред Булл Зальцбург" и "Бенефика" с "Интером". Обе встречи закончились ничьей.

"Реал Сосьедад" (Испания) – "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

Встреча испанцев и австрийцев прошла без забитых голов. Отрыть счет командам так и не удалось, итог игры – 0:0.

"Бенфика" (Португалия) – "Интер" (Италия)

Вничью сыграли португальцы с испанцами. В составе хозяев три мяча забил Жоау Мариу (5, 13, 34), после чего у гостей отличились Марко Арнаутович (51), Давиде Фраттези (58) и Алексис Санчес (72, с пенальти). Исход встречи – 3:3.





Накануне состоялись пять игр 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Милан" разгромно проиграл "Боруссии", "Манчестер Сити" обошел "Лейпциг", а "Барселона" оторвалась от "Порту".

