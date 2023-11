Лига чемпионов: итоги второго дня пятого тура группового этапа

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



В ночь на 30 ноября завершились все матчи второго дня пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречи показали неожиданные результаты.

В группе A встретились "Бавария" с "Копенгагеном" и "Галатасарай" с "Ман Сити". Обе встречи закончились вничью.

"Бавария" (Германия) – "Копенгаген" (Дания)

С нулевым счетом сыграли команды Дании и Германии. За два тайма открыть счет футболисты так и не смогли, встреча закончилась со счетом 0:0.

"Бавария" впервые потеряла очки в текущем розыгрыше турнира, команда идет на первом месте в таблице с 13 очками. "Копенгаген" занимает второе место с 5 очками.

Pause in der Arena! ⏸️ Was sagt ihr zum Spiel bisher? 👇 #FCBFCK pic.twitter.com/Tim5KEaJrK

"Галатасарай" (Турция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Ничьей закончился матч турецкой команды с англичанами. Двумя голами отличился в ходе игры Хаким Зиеш (на 29-й и 62-й минутах). На 71-й минуте от турков гол забил Керем Актюркоглу. В составе английской команды голы забили Алехандро Гарначо (11-я минута), Бруну Фернандеш (18) и Скотт Мактоминей (55). Итог игры – 3:3.

В группе B прошли встречи "Арсенала" с "Лансом" и "Севильи" с ПСВ.

"Арсенал" (Англия) – "Ланс" (Франция)

Яркой игрой отличились англичане в ходе встречи с французским "Лансом". Футболисты "Арсенала" оформили аж шесть голов в ворота противников. В ответ французы не смогли забить ни одного мяча. Исход игры – 6:0 в пользу англичан.

Penalty to The Arsenal...



...COOLY DISPATCHED BY JORGINHO! 🥶



🔴 6-0 ⚫️ (86) pic.twitter.com/zQSMTpR60a