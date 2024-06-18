Определились соперники казахстанских клубов в предстоящих еврокубках

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда еврокубков сезона-2024/25, вследствие чего стали известны команды, которым вскоре будут противостоять казахстанские дружины в лице "Ордабасы", "Тобола" и "Актобе", сообщает Zakon.kz.

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Победитель КПЛ-2023, "Ордабасы" из Шымкента, сыграет в Лиге чемпионов, где ее соперником станет молдавский клуб "Петрокуба". Первая игра состоится 9 или 10 июля у нас, а ответная 16 или 17 июля на поле молдован.

Обладатель Кубка Казахстана, костанайский "Тобол" в стартовом раунде Лиги Европы встретится со словацким "Ружомбероком". Сначала команды проведут дебютный матч 11 июля в маленьком словацком городке Ружомберок. Затем ответная игра пройдет 18 июля в Костанае.

Лидер QFL-2024, "Актобе", стартует в Лиге конференций УЕФА двухматчевым противостоянием с "Сараево" из Боснии и Герцеговины. 11 июля гости нанесут визит в Актобе, а 18 июля мы поедем с ответным визитом.



Ждет своего соперника в новом евросезоне и столичная "Астана". Подопечные Григория Бабаяна продемонстрируют свое мастерство в Лиге Европы, но уже со второго отборочного раунда.

Тем временем на Евро-2024 в Германии один из его фаворитов, сборная Франции, не сможет сыграть со своим лидером. Килиану Мбаппе сломали нос и он планирует вернуться в маске только через 10 дней.

