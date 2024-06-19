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Кто поспорит за Кубок Казахстана по футболу?

Кто поспорит за Кубок Казахстана по футболу?, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 16:00 Фото: Olimpbet
Ответные полуфиналы турнира – в котировках Olimpbet.

19 июня состоятся ответные полуфинальные матчи розыгрыша Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу.

Olimpbet-Кубок Казахстана. Полуфиналы. Вторые матчи.

"Елимай" (Семей) – "Актобе" (Актобе). 19 июня, 20:00 (время Астаны)

Одержав уверенную домашнюю победу с перевесом в два мяча, "Актобе" сделал серьезную заявку на выход в финал Olimpbet-Кубка Казахстана, где "красно-белых" не было ровно десять лет, с 2014-го.

Что касается "Елимая", то с момента рождения этого клуба прошло всего два года, и уже само участие в борьбе за выход в решающую стадию турнира смело можно считать огромным успехом для команды из Семея.

Впрочем, эксперты Olimpbet отнюдь не видят в "Актобе" фаворита ответной встречи: П1 – 2.34, Х – 3.67, П2 – 2.7.

И выводы букмекера № 1 в Казахстане понять можно, ведь всего несколько дней назад "Елимай" уже принимал "Актобе" на своем поле в рамках чемпионата страны. В том матче гости дважды вели в счете, но в итоге остались рады и ничейному исходу (2:0), хозяева были гораздо ближе к победе.

Так что наивно полагать, что команда Андрея Карповича уже посчитала себя обреченной и не надеется отыграться. Правда, не будем забывать, что для достижения цели коллективу Дмитрия Парфенова вовсе не обязательно побеждать в Семее. Ничья и даже поражение с минимальным дефицитом выведут "Актобе" в финал.

, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 16:00

Фото: Olimpbet

"Атырау" (Атырау) – "Тобол" (Костанай). 19 июня, 18:00

Противостояние в этой паре началось с минимальной победы костанайцев в родных стенах. Любопытно, что и обе игры прошлогоднего розыгрыша Olimpbet-Кубка Казахстана, в котором "Атырау" с "Тоболом" также соперничали на полуфинальной стадии, завершились с точно таким же результатом.

Разумеется, в пользу "комбайнеров" из Костаная, которые, как известно, стали впоследствии обладателями трофея. Но теперь аналитики Olimpbet сомневаются, что "Тоболу" удастся выиграть в гостях у "нефтяников": П1 – 2.38, Х – 3.5, П2 – 2.74.

На чем основаны такие предположения самого популярного букмекера страны? В первую очередь, думается, на том, что у "желто-зеленых" сменился главный тренер. Все три предыдущие победы над "Атырау" "Тобол" одержал под руководством Милича Чурчича.

Но недавно сербский специалист был отправлен в отставку, и сейчас костанайцев тренирует Нурбол Жумаскалиев, параллельно выполняющий обязанности спортивного директора клуба.

Возможно, неопытность нового рулевого и способна помешать "Тоболу" выйти в финал Olimpbet-Кубка Казахстана второй раз подряд, хотя "комбайнеры" все равно имеют перед "нефтяниками" фору, пусть и небольшую.

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