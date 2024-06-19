Сборная Германии первой вышла в плей-офф на Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу в Германии 19 июня стартовали матчи второго тура, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz, сборная Германии одержала победу над Венгрией со счетом 2:0 в рамках второго тура группы A на Евро-2024. Комфортное преимущество немцам обеспечили голы Джамала Мусиалы и Йылкая Гюндогана.

Таким образом, подопечные Юлиана Нагельсмана набрали шесть очков в двух матчах и возглавили свою группу.

Ранее сборные Хорватии и Албании встретились в рамках 2-го тура группового раунда Евро-2024. Игра завершилась со счетом 2:2.