Драмой завершился матч Украины против Словакии на Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу в Германии 21 июня продолжаются матчи второго тура, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz, в поединке группы E между сборными Словакии и Украины словаки открыли счет в первом тайме.

Однако во второй половине встречи Украина смогла переломить ход игры: сначала Шапаренко сравнял счет, а в самой концовке Яремчук забил победный гол, установив окончательный результат 1:2 в пользу украинцев.

Напомним, что в первом туре Украина потерпела разгромное поражение от Румынии со счетом 0:3, в то время как Словакия сенсационно одолела Бельгию 1:0.