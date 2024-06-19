Драмой завершился матч Хорватии и Албании на Евро-2024

На Чемпионате Европы по футболу в Германии 19 июня стартовали матчи второго тура группового этапа, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz, сборные Хорватии и Албании встретились в рамках 2-го тура группового раунда Евро-2024. Хорваты неожиданно пропустили первыми – на 11-й минуте отличился полузащитник албанцев Казим Лаци.

Однако радость албанцев длилась до 74-й минуты. Сначала Андрей Крамарич восстановил равновесие, а спустя несколько минут Клаус Гьясула забил в собственные ворота, казалось бы, подарив Хорватии первые три очка на турнире.

Тем не менее на 95-й минуте Гьясула исправил свою ошибку, установив окончательный счет 2:2.

Напомним, обе команды проиграли свои стартовые матчи: Албания в драматичном поединке уступила Италии – 1:2, а Хорваты потерпели разгромное поражение от Испании – 0:3.

Два других участника группы B – Испания и Италия – сыграют между собой завтра, 20 июня. Игра начнется в 23:50 по времени Астаны.

Сегодня, 19 июня, на Чемпионате Европы по футболу пройдут еще два матча группы A: