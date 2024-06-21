Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кубок Америки-2024: Аргентина победила в матче-открытия с рекордом Месси

Футбол Рекорд Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 08:41 Фото: Instagram/afaseleccion
В США стартовали игры 1-го тура Кубка Америки по футболу. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в матче-открытия турнира против Канады, где его команда выиграла со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!

Для капитана аргентинской дружины этот поединок стал 35-м в финальных стадиях Кубка Америки. По этим цифрам он признан рекордсменом данного турнира.

Сборная Аргентины, как действующий чемпион этих соревнований, забила два безответных мяча в ворота "кленовых листьев".

Сначала Хулиан Альварес открыл счет в начале второго тайма, а на исходе игры отличился Лаутаро Мартинес после передачи Лионеля Месси.


Месси может похвалиться еще одним достижением – он стал первым аргентинцем, который сыграл на семи последних Кубках Америки. 

Далее по расписанию этих соревнований США примут Боливию, Уругвай встретится с Панамой, а Бразилия сыграет с Коста-Рикой.

Пока Месси творит рекорды на чемпионате Южной Америки, его коллектив "Интер Майами" хорошо выступает на первенстве МЛС. Футболисты клуба из Флориды в отсутствии Лионеля одержали вторую победу подряд. 

Читайте также

Футбол Маска Евро-2024
Евро-2024: Мбаппе может выйти в оригинальной маске на матч с Голландией
Куандык Шынасилов
Месси Лионель Интер Майами 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
ЕНПФ, налог, ИПН
Казахстанцам, снявшим излишки пенсионных из ЕНПФ, спишут долги по ИПН
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про &quot;встречные требования&quot;
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про "встречные требования"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: