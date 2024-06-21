Кубок Америки-2024: Аргентина победила в матче-открытия с рекордом Месси

В США стартовали игры 1-го тура Кубка Америки по футболу. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в матче-открытия турнира против Канады, где его команда выиграла со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Для капитана аргентинской дружины этот поединок стал 35-м в финальных стадиях Кубка Америки. По этим цифрам он признан рекордсменом данного турнира.

Сборная Аргентины, как действующий чемпион этих соревнований, забила два безответных мяча в ворота "кленовых листьев".



Сначала Хулиан Альварес открыл счет в начале второго тайма, а на исходе игры отличился Лаутаро Мартинес после передачи Лионеля Месси.





Месси может похвалиться еще одним достижением – он стал первым аргентинцем, который сыграл на семи последних Кубках Америки.

Далее по расписанию этих соревнований США примут Боливию, Уругвай встретится с Панамой, а Бразилия сыграет с Коста-Рикой.

Пока Месси творит рекорды на чемпионате Южной Америки, его коллектив "Интер Майами" хорошо выступает на первенстве МЛС. Футболисты клуба из Флориды в отсутствии Лионеля одержали вторую победу подряд.