Кубок Америки-2024: Аргентина победила в матче-открытия с рекордом Месси
Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делай прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копи оборот ставок и получай гарантированные призы, а также участвуй в розыгрыше двух квартир в столице и электромобиля!
Для капитана аргентинской дружины этот поединок стал 35-м в финальных стадиях Кубка Америки. По этим цифрам он признан рекордсменом данного турнира.
Сборная Аргентины, как действующий чемпион этих соревнований, забила два безответных мяча в ворота "кленовых листьев".
Сначала Хулиан Альварес открыл счет в начале второго тайма, а на исходе игры отличился Лаутаро Мартинес после передачи Лионеля Месси.
Месси может похвалиться еще одним достижением – он стал первым аргентинцем, который сыграл на семи последних Кубках Америки.
Далее по расписанию этих соревнований США примут Боливию, Уругвай встретится с Панамой, а Бразилия сыграет с Коста-Рикой.
Пока Месси творит рекорды на чемпионате Южной Америки, его коллектив "Интер Майами" хорошо выступает на первенстве МЛС. Футболисты клуба из Флориды в отсутствии Лионеля одержали вторую победу подряд.