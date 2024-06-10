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Аргентина с Месси обыграла Эквадор на пути к Кубку Америки – 2024

Футбол Победа Аргентины, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 09:29 Фото: Instagram/afaseleccion
21 июня в США стартует чемпионат Южной Америки по футболу. В рамках подготовки к этому турниру его действующий победитель, сборная Аргентины рано утром 10 июня обыграла команду Эквадора со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Единственный гол в этом товарищеском поединке забил Анхель Ди Мария, который отличился на 40-й минуте.


Во втором тайме Анхеля заменил его звездный партнер Лионель Месси, который и впоследствии надел капитанскую повязку.

"Это была заслуженная победа. Мы должны продолжать работать, как всегда, и оставаться таким же единым целым. Эквадор – это соперник, с которым можем встретиться на Кубке Америки. Мы знаем, что это будет более чем сложный турнир. Главное, что у нас все хорошо, и мы надеемся достичь большего".Анхель Ди Мария

До начала континентального первенства Аргентина еще 15 июня встретится с Гватемалой. Главный конкурент действующих чемпионов мира и Кубка Америки, команда Бразилии, свой товарищеский матч против Мексики провела накануне. "Пентакампионы" вырвали победу у соперника в дополнительное время – 3:2, благодаря точному удару будущего новичка мадридского "Реала" – Эндрика. 

Наряду с ведущими сборными мира товарищескую встречу на днях провела и сборная Казахстана, которая в Ереване уступила Армении – 1:2. 

После данного поражения подопечные Руслана Балтиева вылетели в Венгрию, где 11 июня сыграют второй контрольный матч, соперниками станут футболисты Азербайджана.

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