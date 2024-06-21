Франция без Мбаппе и Украина на грани: превью ключевых матчей 21 июня

Аналитика букмекеров – на игры второго тура чемпионата Европы по футболу в квартетах Е и D.

Группа D. Нидерланды – Франция. 22 июня, 00:00 (время Астаны)

Обе команды начали Евро-2024 с побед, но дались они им немалой кровью. Причем к французам это относится буквально. В матче с Австрией "трехцветные" лишились капитана и лидера, одного из лучших футболистов современности Килиана Мбаппе.

Новичок "Реала" в рядовом эпизоде сломал нос, и теперь в лучшем случае сможет сыграть в плей-офф чемпионата, место в котором коллектив Дидье Дешама себе еще не обеспечил. В любом случае, во втором туре Мбаппе мы точно не увидим.

Нидерланды же, хоть и изрядно помучились со сборной Польши, смогли-таки ее дожать. Что немаловажно, они обошлись без потерь в личном составе.

Однако это не влияет на мнение экспертов Olimpbet, которые считают Францию явным фаворитом во встрече с голландцами: П1 – 3.26, Х – 3.46, П2 – 2.31.

Букмекер № 1 отдает "трехцветным" в этом матче предпочтение и по угловым: П1 – 2.35, Х – 9.25, П2 – 1.85. А вот по аутам ожидается полнейшее равенство: П1 – 1.93, Х – 16, П2 – 1.93.

В принципе, нет ничего удивительного в том, что аналитики так верят во Францию, ведь "трехцветные" дважды обыграли "оранжевых" в квалификации Евро-2024 с общим счетом 6:1.

Но ближайший матч – это уже совсем другая история. Кто успешнее ее напишет, тот досрочно обеспечит себе пропуск в 1/8 финала континентального первенства.

Акция "ОТКРОЙ EURO’24" с Olimpbet: делайте прогнозы на матчи ЧЕ по футболу, копите оборот ставок и получайте гарантированные призы. А также участвуйте в розыгрыше двух квартир в столице и автомобиля!

Фото: Olimpbet

Группа Е. Словакия – Украина. 21 июня, 18:00

Вряд ли кто-то мог ожидать, что перед очной встречей во втором туре Украина будет замыкать таблицу квартета Е, а Словакия – идти на втором месте в четверке, имея одинаковое количество очков с лидирующей Румынией.

Сенсационной победой над Бельгией "соколы" заслужили себе право на ошибку. Украинцам же вообще нельзя терять очки, если они собираются выходить в плей-офф Евро.

И самый популярный букмекер страны верит в то, что команда Сергея Реброва способна победить словаков: П1 – 3.71, Х – 3.36, П2 – 2.16.

Небольшое предпочтение эксперты Olimpbet отдают сборной Украины и по угловым: П1 – 2.35, Х – 7.75, П2 – 1.92, и даже по желтым карточкам: П1 – 2.55, Х – 3.8, П2 – 2.25.

Сборные граничащих друг с другом стран восемь раз выясняли отношения, и в их истории пока наблюдается приблизительное равенство. Три победы Украины, столько же ничейных результатов и два выигрыша у Словакии.

Но вот последняя их встреча, состоявшаяся почти пять лет назад, завершилась в пользу "соколов" со счетом 4:1. Если команда Фраческо Кальцоны окажется сильнее и на этот раз, она обеспечит себе место в 1/8 финала.

А самую полную роспись матчей Евро-2024 вы можете найти здесь.

Кстати, для новых игроков Olimpbet приготовил приветственные беспроигрышные бонусы – до 20 тысяч тенге. Сыграйте в простую игру на странице "Сәлем бонус" и зарядитесь положительными эмоциями к чемпионату Европы по футболу!

Источник: Olimpbet Arena