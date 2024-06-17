Франция и Украина вступают в борьбу: аналитика на топовые матчи дня

17 июня на чемпионате Европы по футболу в Германии пройдут матчи первого тура в группах Е и D.

Группа D. Австрия – Франция. 18 июня, 00:00 (время Астаны)

В понедельник в борьбу за титул сильнейшей сборной континента вступает один из главных фаворитов турнира – сборная Франции.

В рейтинге Olimpbet "трехцветные" идут вторыми, совсем немного уступая команде Англии – самой дорогой на турнире. Кэф на победу Франции на Евро-2024 составляет 5.3, на триумф родоначальников футбола – ровно 5.

Поэтому совсем неудивительно, что букмекер № 1 в Казахстане считает, что у коллектива Дидье Дешама шансов на благоприятный исход в ближайшем матче несравненно больше, чем у соперников: П1 – 5.99, Х – 4.4, П2 – 1.6.

Не менее солидным ожидается превосходство финалистов ЧМ-2022 и по угловым: П1 – 3.4, Х – 8.25, П2 – 1.44. Зато по желтым карточкам явный фаворит, согласно котировкам самого популярного букмекера страны, альпийская сборная: П1 – 1.9, Х – 3.7, П2 – 3.3.

Безусловно, состав французов намного более умелый, именитый и сыгранный. Однако и у австрийцев есть, пусть и не столь яркие, как, примеру Килиан Мбаппе, но тоже звезды. Это опытнейший форвард "Интера" Марко Арнаутович, полузащитники Конрад Лаймер и Марсель Забитцер, защищающие цвета "Баварии" и дортмундской "Боруссии" соответственно.

К слову, этот самый Забитцер может рассказать партнером по сборной, за счет чего "Боруссия" совсем недавно дважды сенсационно обыграла ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

Встреча Австрии с Францией, к слову, состоится в Дюссельдорфе, от которого до Дортмунда меньше ста километров, и там полным-полно поклонников "шмелей". Так что дополнительная поддержка команде Ральфа Рангника, и без того ментально близкой немцам, будет наверняка обеспечена.

Да и статистика последнего времени, как ни странно, не сильно-то в пользу французов. Из четырех предыдущих официальных матчей "трехцветные" выиграли два, один остался за Австрией и еще раз противники сильнейшего не выявили. В общем, быть битве!

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Фото: Olimpbet

Группа Е. Румыния – Украина. 17 июня, 18:00

В квартете Е есть один ярко выраженный лидер – это Бельгия, которая почти наверняка выйдет в плей-офф. У трех других команд (Румынии, Украины и Словакии) шансы на то, чтобы сыграть в 1/8-й финала, приблизительно равны.

Правда, эксперты Olimpbet видят украинцев безоговорочными фаворитами в споре с "карпатскими ребятами": П1 – 4.51, Х – 3.46, П2 – 1.93. То же самое касается и угловых: П1 – 2.65, Х – 9, П2 – 1.7, и ударов в створ: П1 – 3, Х – 7.75, П2 – 1.57.

Между прочим, это будет первая в истории официальная встреча на уровне национальных сборных Румынии и Украины. Соперники шесть раз играли друг против друга, но все эти матчи были товарищескими, и пока незначительное превосходство на стороне "цыплят": три победы, два поражения и одна ничья.

Но сейчас, по мнению экспертов, шансы украинцев на выигрыш выглядят предпочтительнее. У них и ярких индивидуальностей больше, да и в целом состав мастеровитее.

К примеру, в последнем перед Евро-2024 контрольном матче Украина разгромила Молдову 4:0, тогда как Румыния не смогла справиться с футбольными "карликами" из Лихтенштейна и даже забить им – ничья 0:0.

Кстати, самую полную роспись на матчи группового этапа Евро-2024 вы можете найти здесь.

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