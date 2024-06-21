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Казахстанского дзюдоиста-чемпиона мира поймали на допинге

Казахстанского дзюдоиста поймали на допинге, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 16:41 Фото: ijf.com
Стало известно, почему казахстанский дзюдоист Айболат Ыстыбай перестал принимать участие в республиканских и международных соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

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Как удалось узнать корреспонденту sportarena.kz, мастер татами из Атырау получил трехлетнюю дисквалификацию за нарушение кодекса WADA.

18 августа 2023 года Айболат Ыстыбай выиграл бронзовую медаль на этапе Мирового Гран-при в Загребе, победив киприота Георгиоса Баларжишвили в малом финале весовой категории до 66 кг. После допинг-офицеры ITА, согласно установленным правилам, попросили казахстанца сдать тест на наличие запрещенных препаратов в организме. И через две недели стало известно, что сотрудники лаборатории, куда направили анализы Ыстыбая, нашли в его моче следы "Дростанолона". Дзюдоиста дисквалифицировали.

В 2015 году Айболат Ыстыбай выиграл чемпионат мира среди кадетов.

В апреле 2024 года в России всадницу Ксению Костыгову дисквалифицировали на два года за жестокое обращение с лошадью.

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