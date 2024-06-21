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Евро-2024: сборная Польши поедет домой после поражения в матче с Австрией

Евро-2024: сборная Польши поедет домой после поражения в матче с Австрией , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 23:11 Фото: Instagram/EURO2024
Во втором туре группы D чемпионата Европы по футболу 21 июня сборные Польши и Австрии встретились на поле, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz, матч завершился победой Австрии со счетом 3:1, что означает завершение участия Польши в турнире.

Ранее, в первом туре, Австрия потерпела поражение от Франции с минимальным счетом 0:1, в то время как Польша уступила Нидерландам 1:2.

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