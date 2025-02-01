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Спорт

Неймар вернулся в "Сантос" и получил 10-й номер Пеле

Футбол Возвращение Сантос, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 10:07 Фото: Instagram/santosfc
Знаменитый бразильский футбольный клуб "Сантос" объявил о возвращении Неймара. 32-летний футболист снова будет выступать за родную команду, теперь уже в майке под номером 10, который ранее принадлежал легендарному Пеле, сообщает Zakon.kz.

Неймар высказался о своем намерении чтить наследие короля футбола. В ночь на 1 февраля прошла официальная церемония возвращения форварда на Родину.

Об условиях перехода Неймара в "Сантос" из саудовского "Аль-Хиляла" пока не сообщается.

Неймар является воспитанником "Сантоса", где выступал с 2009 по 2013 год. Нападающий сыграл за клуб 225 матчей, забил 136 голов, сделал 64 результативные передачи и выиграл шесть трофеев.

После этого он перешел в "Барселону", затем в ПСЖ, а в 2023-м году надел футболку "Аль-Хилаля". 

По некоторым сведениям, в магазинах Бразилии фанаты уже выстраиваются в большие очереди, чтобы купить футболку Неймара с "десяткой" на спине.

28 января ФК "Аль-Хиляль" объявил о разрыве контракта с Неймаром.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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