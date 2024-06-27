На Кубке Америки – 2024 по футболу стал известен еще один четвертьфиналист

Сборная Венесуэлы по футболу досрочно пробилась в 1/4 финала Кубка Америки, обыграв в матче второго круга группового раунда команду Мексики со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

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Утром 27 июня футболисты Венесуэлы добились успеха благодаря единственному голу Хосе Саломона Рондона, который удачно использовал пенальти на 57-й минуте поединка с мексиканцами.

Одержав вторую подряд победу на этом турнире, представители Венесуэлы гарантировали себе место в четвертьфинале.

На старте Copa America 2024 подопечные Фернандо Батиста выиграли у Эквадора (2:1), там Рондон отличился голевой передачей.

Немного ранее первую путевку в 1/8 финала нынешних состязаний заработала сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси. Действующие чемпионы турнира также одержали две виктории над своими соперниками.