Евро-2024: Наставник грузинской дружины высказался о выходе в 1/8 финала

Главный тренер сборной Грузии по футболу, 47-летний Вилли Саньоль, прокомментировал исторический успех своих подопечных, которые пробились в плей-офф чемпионата Европы-2024, сообщает Zakon.kz.

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Команда французского специалиста в ночь на 27 июня победила сборную Португалии (2:0) и вышла в 1/8 финала на своем дебютном крупном турнире, передает пресс-служба УЕФА.



"Честно говоря, не помню, что говорил игрокам перед матчем, но послание состояло в том, чтобы играть в свой футбол. Действовать дисциплинированно, когда мяч у соперника, и играть, когда он у нас. Посоветовал им вспомнить, как они играли, когда им было 16-17 лет, без сомнений, и они блестяще с этим справились, превзошли все ожидания. Трудно сравнивать времена, когда ты играл и когда находишься на бровке". Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль

Несомненно, для французского наставника это огромный успех в его тренерской карьере. Он руководит грузинской сборной с 2021 года.

"Мы все еще сосредоточены на турнире, трудно осознать, чего мы добились, вероятно, это произойдет, когда мы проиграем. У меня не так много слов, но я очень горжусь игроками из-за того образа Грузии, который они продемонстрировали в этих трех матчах. Горд быть их тренером". Вилли Саньоль

Без всяких вопросов, приз "команда-открытие Евро-2024" должна забрать сборная Грузии, которая установила ряд исторических результатов.

Перед началом турнира никто даже и не предполагал, что грузинский коллектив может так далеко взобраться. Теперь, после победы над Португалией, в глубокой задумке находится тренерский штаб Испании, с которой грузинам придется сразиться 30 июня.

Кто знает, может, команда Саньоля способна сотворить еще одно чудо.