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Наставник английской дружины высказался о стартовой победе на Евро-2024

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 10:42 Фото: Instagram/england
В ночь на 17 июня сборная Англии по футболу переиграла Сербию со счетом 1:0 в матче 1-го тура группы C на Евро-2024. Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт после этого поединка прокомментировал победу своих подопечных, сообщает Zakon.kz.

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Серебряные призеры прошлого турнира начали нынешний чемпионат Европы с победы во второй раз подряд в своей истории. До 2021 года английская команда всегда теряла очки на старте Евро.

"Сербия – сильная команда, пришлось немного помучиться, а это, думаю, пойдет нам на пользу. Многие аспекты игры мне очень понравились, особенно в первом тайме. Очень хорошо распоряжались мячом. Беллингем сам пишет сценарии, его рывки своевременны, и он отлично сыграл в ходе голевой комбинации. В разные моменты все наши нападающие выглядели опасно и хорошо работали на команду".Главный тренер сборной Англии Гарет Сайтгейт

Здесь стоит отметить, что англичане в четвертый раз подряд под руководством Гарета Саутгейта выиграли стартовый матч на крупном международном турнире.

Так был обыгран Тунис (2:1) на ЧМ-2018, затем Хорватия (1:0) на Евро-2020 и Иран (6:1) на ЧМ-2022.

Во встрече с Сербией победу английской дружине подарил лидер "Реала" – Джуд Беллингем, который отличился на 13-й минуте.

Теперь, во втором туре групповой стадии Евро-2024, подопечные Саутгейта встретятся с Данией 20 июня. А затем в заключительном третьем туре сыграют против Словении 25 июня.

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