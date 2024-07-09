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Евро-2024: Наставник "красной фурии" высказался о полуфинале с Францией

Футбол Прогноз тренера, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 10:54 Фото: Instagram/sefutbol
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал шансы своих подопечных в преддверии полуфинала чемпионата Европы – 2024 против Франции, сообщает Zakon.kz.

Очень важный и ответственный поединок за выход в финал Евро-2024 между Испанией и Францией состоится в ночь на 10 июля.

"Фантастическая возможность, сделали многое и заслужили быть здесь. В таких матчах все решают детали, нельзя совершать ошибок. Испания заслужила исторический шанс. Наша модель игры предполагает шоу, у нас очень зрелищная и яркая команда. Но самое важное – победить. Нужно играть и привлекательно, и прагматично". Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

Обе команды подошли к данной стадии без поражения, но у испанцев показатели получше по забитым мячам и выигрышным матчам. 

"Оцениваю и анализирую потенциал, он у французов исключительный и фантастический. У них игроки очень высокого класса и отличная команда. Я всегда получаю удовольствие от футбола, мне не скучно от игры команды Дешама и у нас разные стили. Мы готовы к бою. Франция кажется мне очень сильной физически командой, но, знаем, как бороться с ними, используя наши достоинства, которые заключаются в другом". Луис де ла Фуэнте

Одной из самых главных угроз для ворот испанского коллектива де ла Фуэнте считает лидера французов – Килиана Мбаппе.

"Мбаппе – особенный игрок, но для меня мои игроки всегда лучшие. Все же Килиан непредсказуем, он на 50% может показать всю свою готовность. Мбаппе двумя движениями может принести победу. Он супергений и звезда, как и другие футболисты сборной Франции. Постараемся свести к минимуму сильные стороны соперника, независимо от того, кто будет на поле. Искренне верю в свою команду, это будет очень открытая и равная игра".Луис де ла Фуэнте

Поединок двух главных фаворитов чемпионата Европы-2024 пройдет в ночь на 10 июля (Мюнхен, "Альянц-Арена"). Начало в 00:00 по казахстанскому времени. 

Футбол Поражение Франции, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 10:54

Фото: Instagram/EURO2024

Французы на пути к полуфиналу нынешнего турнира переиграли сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду.  

В свою очередь, испанцы в захватывающем матче 1/4 финала были сильнее хозяев чемпионата Европы – команды Германии.

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