Составлена символическая сборная группового этапа Евро-2024

Французская газета L’Equipe собрала символическую сборную по итогам группового раунда чемпионата Европы-2024, куда вошли 20 футболистов, включая запасных игроков, сообщает Zakon.kz.

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В итоге в состав символической сборной групповой стадии чемпионата Европы по версии L’Equipe вошли:



Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия).

Защитники: Даниэль Карвахаль (Испания), Пепе, Рубен Диаш (оба Португалия) и Натан Аке (Нидерланды).





Фото: Instagram/EURO2024

Полузащитники: Фабиан Руис, Родри (оба Испания) и Амаду Онана (Бельгия).



Форварды: Дан Ндойе (Швейцария), Жорж Микаутадзе (Грузия) и Джамал Мусиала (Германия).

Запасные игроки: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Нуну Мендеш (Португалия), Эмерик Лапорт (Испания), Мерт Мюльдюр (Турция), Тони Кроос, Илкай Гюндоган (оба Германия), Георгий Кочорашвили, Хвича Кварацхелия (оба Грузия) и Нголо Канте (Франция).

Все перечисленные футболисты стали звездами предварительного раунда чемпионата Европы-2024, а грузинский нападающий Жорж Микаутадзе стал лучшим снайпером стартовых игр, в его активе три гола. Один из этих мячей он забил в ворота португальской сборной и вывел свою команду в 1/8 финала немецкого турнира.