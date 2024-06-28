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Составлена символическая сборная группового этапа Евро-2024

Футбол Сборная Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:07 Фото: Instagram/EURO2024
Французская газета L’Equipe собрала символическую сборную по итогам группового раунда чемпионата Европы-2024, куда вошли 20 футболистов, включая запасных игроков, сообщает Zakon.kz.

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В итоге в состав символической сборной групповой стадии чемпионата Европы по версии L’Equipe вошли:

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия). 

Защитники: Даниэль Карвахаль (Испания), Пепе, Рубен Диаш (оба Португалия) и Натан Аке (Нидерланды). 

Футбол Символическая сборная, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 15:07

Фото: Instagram/EURO2024

Полузащитники: Фабиан Руис, Родри (оба Испания) и Амаду Онана (Бельгия).

Форварды: Дан Ндойе (Швейцария), Жорж Микаутадзе (Грузия) и Джамал Мусиала (Германия).

Запасные игроки: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Нуну Мендеш (Португалия), Эмерик Лапорт (Испания), Мерт Мюльдюр (Турция), Тони Кроос, Илкай Гюндоган (оба Германия), Георгий Кочорашвили, Хвича Кварацхелия (оба Грузия) и Нголо Канте (Франция).

Все перечисленные футболисты стали звездами предварительного раунда чемпионата Европы-2024, а грузинский нападающий Жорж Микаутадзе стал лучшим снайпером стартовых игр, в его активе три гола. Один из этих мячей он забил в ворота португальской сборной и вывел свою команду в 1/8 финала немецкого турнира. 

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