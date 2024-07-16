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Составлена символическая сборная по итогам Евро-2024

Футбол Символическая сборная Евро, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 09:26 Фото: Instagram/EURO2024
В ночь на 15 июля в Германии завершился чемпионат Европы по футболу. По итогам турнира опубликован список из 11 футболистов, которые вошли в символическую сборную, сообщает Zakon.kz.

В символическую сборную Евро-2024, которую составил портал WhoScored, вошли сразу четыре представителя испанской дружины, ставшей лучшей на этом турнире.

В команду сильнейших попали футболисты с самым высоким средним баллом на разных позициях.

В итоге отобраны следующие игроки.

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия, оценка – 7,76).

Защитники: Йозуа Киммих (Германия – 7,45), Яка Бийол (Словения – 7,33), Пепе (Португалия – 7,33) и Нуну Мендеш (Португалия – 7,51).

Футбол Символическая сборная Евро, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 09:26

Фото: Instagram/EURO2024

Полузащитники: Фабиан Руис (Испания – 7,56), Дани Ольмо (Испания – 7,72) и Джамал Мусиала (Германия – 7,51).

Форварды: Ламин Ямаль (Испания – 7,61), Коди Гакпо (Нидерланды – 7,59) и Нико Уильямс (Испания – 7,39).

Безоговорочно, чемпионат Европы – 2024 прошел под диктовку сборной Испании, которая установила ряд рекордов мирового футбола. А лидер "Ла Роха" Ламин Ямаль тоже вписал свое имя в книгу высших достижений УЕФА. 

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