Составлена символическая сборная по итогам Евро-2024
В символическую сборную Евро-2024, которую составил портал WhoScored, вошли сразу четыре представителя испанской дружины, ставшей лучшей на этом турнире.
В команду сильнейших попали футболисты с самым высоким средним баллом на разных позициях.
🇪🇺 #EURO2024 Team of the Tournament pic.twitter.com/WMtCL9CaC4— WhoScored.com (@WhoScored) July 15, 2024
В итоге отобраны следующие игроки.
Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия, оценка – 7,76).
Защитники: Йозуа Киммих (Германия – 7,45), Яка Бийол (Словения – 7,33), Пепе (Португалия – 7,33) и Нуну Мендеш (Португалия – 7,51).
Фото: Instagram/EURO2024
Полузащитники: Фабиан Руис (Испания – 7,56), Дани Ольмо (Испания – 7,72) и Джамал Мусиала (Германия – 7,51).
Форварды: Ламин Ямаль (Испания – 7,61), Коди Гакпо (Нидерланды – 7,59) и Нико Уильямс (Испания – 7,39).
Безоговорочно, чемпионат Европы – 2024 прошел под диктовку сборной Испании, которая установила ряд рекордов мирового футбола. А лидер "Ла Роха" Ламин Ямаль тоже вписал свое имя в книгу высших достижений УЕФА.