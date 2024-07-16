Составлена символическая сборная по итогам Евро-2024

Фото: Instagram/EURO2024

В ночь на 15 июля в Германии завершился чемпионат Европы по футболу. По итогам турнира опубликован список из 11 футболистов, которые вошли в символическую сборную, сообщает Zakon.kz.

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