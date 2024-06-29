Сибиряк отправил соперника в нокаут одним ударом

29 июня Василий Камоцкий выиграл свой первый бой в американской лиге силовых пощечин Power Slap, когда отправил в нокаут поляка Камила Марусаща, сообщает Zakon.kz.

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В этом матче 34-летний россиянин по прозвищу "Пельмень" вышел в ринг с 27-летним оппонентом на поединок в супертяжелом весе. Это свыше 120 кг. В свою очередь Марусащ мало известен в мире спорта. Это его второй бой на Power Slap. Прошлый он проиграл по решению судей.

По правилам в пощечинах надо сказать, какой рукой бьешь и на какой счет. Боевую руку поднял, три показал и бьешь. Если ударишь левой, то фол. Если сказал, что будешь бить на три, но ударил на два или на четыре – тоже фол.

Примерившись к лицу поляка, сибиряк нанес единственный удар и победил. Его наградили за лучший бой вечера. Особо впечатлительным предлагаем воздержаться от просмотра видео.

Также недавно стало известно, что его землячка кормит с руки хищную птицу и снимает это на видео.