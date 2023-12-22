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"С величайшим": Хабиб Нурмагомедов встретился с Новаком Джоковичем

Хабиб Нурмагомедов встретился с Новаком Джоковичем Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
Бывший чемпион UFC в легком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях совместное фото с 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема", первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем, сообщает Zakon.kz.

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Великие спортсмены встретились в Дубае (ОАЭ), где 36-летний Джокович проводит предсезонный сбор.

"С величайшим в истории (GOAT – Greatest of All Time)", – подписал фото Хабиб.

Хабиб провел свой последний поединок в UFC осенью 2020 года и ушел непобежденным. Тогда россиянин взял верх над американцем Джастином Гэтжи. Нурмагомедов одержал победу, применив удушающий прием "треугольник" во втором раунде.

В прошедшем сезоне Джокович выиграл три из четырех турниров "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии, "Ролан Гаррос" и US Open, а также одержал победу на Итоговом турнире. Новак закончил сезон первой ракеткой мира. Также Джокович дошел до финала Уимблдона, где проиграл второй ракетке мира Карлосу Алькарасу.

Стоит отметить, что Джокович также стал первым человеком, преодолевшим рубеж в 400 недель на вершине мирового рейтинга. В женском теннисе дольше всех первой ракеткой была немка Штеффи Граф – 377 недель. У мужчин до Новака рекордсменом был швейцарец Роджер Федерер (310 недель).

Ранее ракетка Новака Джоковича была продана на аукционе за рекордные 107 тысяч долларов.

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