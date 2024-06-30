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Хвича Кварацхелия перед матчем с Испанией надел футболку, подаренную Роналду

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 02:46 Фото: Instagram/kvara7
30 июня перед матчем с Испанией грузинский футболист Хвича Кварацхелия надел футболку, которую ему подарил Роналду после матча Португалия – Грузия, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что после матча 26 июня Кварацхелии удалось обменяться футболками с Роналду. Фотографию с футболкой и кубком в тот же день он опубликовал у себя в Instagram-сторис. А в день матча с Испанией решил и вовсе ее надеть.

Но объединяет этих футболистов еще одна история. Из соцсетей стало известно, что в 2013 году Роналду приезжал в Тбилиси. Там он открывал академию местного "Динамо". Роналду раздал автографы грузинским футболистам и сделал с ними совместную фотографию. На ней оказались совсем юные игроки, которые теперь выступают за сборную. Один из них – подросток Хвича Кварацхелия!

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 02:46

Фото: Telegram/Арсен Версен

Вот такая повторная встреча через более 10 лет стала возможной для грузинского спортсмена на проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу.

Увы, на этом пребывание Хвичи на Евро-2024 подошло к концу.

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