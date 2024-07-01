Испания установила рекорд Евро-2024 по ударам в одном матче

В ходе матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 по футболу сборная Испании нанесла 35 ударов в ворота команды Грузии, что является рекордом нынешнего турнира, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 1 июля "красная фурия" разгромила футболистов Грузии со счетом 4:1, в рамках 1/8 финала Евро-2024.

FT: Spain 4-1 Georgia



Spain had more shots (35) and more shots on target (13) vs. Georgia than any other side has in a single match at #EURO2024. #ESPGEO | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/gVGLJ4yca9 — Play Squawka Selector for Free (@Squawka_Live) June 30, 2024

В этом этом поединке испанцы показали самый лучший результат по ударам в ворота соперника – 35. Ни одна из команд пока не может похвалиться такими цифрами на нынешнем немецком турнире.

В свою очередь, грузинская дружина не произвела ни одного удара в створ испанцев, не считая автогола Робена Ле Норманна.

"Очень счастливы, наши последние результаты доказывают это. По игре мы могли забить 8 или 9 голов. Было сложно из-за того, как складывалась игра, но нам удалось сохранить спокойствие. Для нас это был очень важный матч, мы добились всего благодаря труду. Сначала восстановимся, а затем продолжим наслаждаться футболом, используя наши многочисленные сильные стороны и становясь с каждым днем все более узнаваемыми. В матче с Германией должны показать свою лучшую версию". Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте

Теперь команда де ла Фуэнте сыграет с немцами, за выход в полуфинал чемпионата Европы-2024. Этот поединок пройдет 5 июля, начало в 21:00 по казахстанскому времени.

Сборная Германии завоевала путевку в четвертьфинал нынешних состязаний ранее, переиграв на стадии 1/8 финала представителей Дании со счетом 2:0.

Вторую путевку в полуфинал Евро-2024 разыграют Англия и Швейцария (6 июля, 21:00). Британцы накануне вырвали победу в противостоянии со Словакией.