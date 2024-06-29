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Хозяева Евро против датчан: гроза, дождь, град и итоги встречи

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 02:22 Фото: Instagram/germanfootball_dfb
Ночью 30 июня в Дортмунде стали известны итоги встречи матча 1/8 финала между командами Германии и Дании, сообщает Zakon.kz.

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У немцев масса преимуществ! С морально-психологической все предельно просто, они играют на своей траве. С профессиональной – на групповом этапе команда захватила первое место в группе А, набрав в трех матчах семь очков.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 02:22

Фото: Instagram/germanfootball_dfb

У Дании организованная команда и всего два пропущенных в группе. По идее, они могут доставить немцам проблемы, играя вторым номером.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 02:22

Фото: Instagram/herrelandsholdet

И все-таки Дания забила первой, но ВАР отменил гол Андерсена из-за офсайда. Тогда из-за этой ситуации на 53-й минуте Кай Хаверц из сборной Германии уверенно реализовал пенальти. А на 68-й минуте встречи Джамал Мусиала удвоил преимущество команды. Счет – 2:0. Датчане отчаянно боролись, но покидают турнир.

А еще важным событием матча для зрителей стали молния, дождь и град, из-за которых в первом тайме даже пришлось приостановить матч. Судья Майкл Оливер спас футболистов: игроки постояли под крышей, ушли в раздевалки.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 02:22

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Но погодные явления не помешали болельщикам ликовать. Крыша стадиона в Дортмунде протекла значительно.

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 02:22

Фото: Telegram/КП Спорт

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 02:22

Фото: Telegram/КП Спорт

Еще важно отметить, что в комментариях к матчу пользователи обратили внимание на несправедливое судейство. По их мнению, оно было на стороне хозяев матча.

До этого мы сообщали, что сборная Германии наняла парикмахера, который ранее работал с Криштиану Роналду.

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