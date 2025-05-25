"Флорида" разгромила "Каролину" и очень близка к финалу Кубка Стэнли

Утром 25 мая хоккейный клуб "Флорида Пантерз" в третий раз подряд победил "Каролину Харрикейнз" в рамках полуфинала Кубка Стэнли нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Третий поединок между командами прошел на арене "пантер", где хозяева льда были беспощадны к сопернику, как и в двух предыдущих выездных играх.

В третьей встрече команда Пола Мориса была сильнее гостей со счетом 6:2 и повела в серии 3:0. По итогам последних трех матчей разница шайб составила 16:4 в пользу действующего чемпиона Кубка Стэнли.

Четвертый матч в противостоянии этих команд состоится на площадке "Флориды" 27 мая. В случае успеха в этой игре "Пантерз" второй сезон подряд выйдут в финал Кубка Стэнли.

Подопечные Пола Мориса являются действующими победителями турнира. В 2024 году они впервые в своей истории завоевали заветный трофей.

В другом полуфинале нынешних соревнований, где сражаются "Даллас" и "Эдмонтон", пока равновесие в серии – 1:1.