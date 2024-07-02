Известный британский телеканал придумал новое прозвище для Роналду

Уже сутки все ведущие мировые агентства обсуждают нереализованный 11-метровый удар в исполнении Криштиану Роналду в ворота сборной Словении. За этот поступок британский канал ВВС назвал футболиста "Миссиано Пеналдо", сообщает Zakon.kz.

Как информирует Standart, при ведении репортажа на матче Евро-2024 между Португалией и Словенией обозреватель BBC в шуточной форме высказался про Криштиану Роналду, когда тот не смог поразить ворота команды соперников с 11-метровой точки.

Журналист, шутя, в эфире произнес слова "Миссиано Пеналдо", что также в переводе можно озвучить как "Промахтиану Пеналду".

This piece of perfect penalty punnery isn’t getting the attention it deserves… #EURO2024



I hear it came from the mind of Gary Pask. I used to work with him on Football Focus and I’m sure he’s been sitting on this for years 🙌🙌 pic.twitter.com/bPCjdwDX3X — Dan Walker (@mrdanwalker) July 1, 2024

Данные высказывания про португальскую звезду в эфире BBC не понравились экс-капитану лондонского "Челси" – Джону Терри, который назвал это позором для знаменитого телеканала.

Фото: Instagram/cristiano

А вот бывший телеведущий BBC Дэн Уокер похвалил "идеальную шутку с пенальти Роналду". Он заявил, что автор шутки, возможно, ждал некоторое время, чтобы использовать ее в эфире.

В ночь на 2 июля, когда проходил матч 1/8 финала Евро-2024 между Португалией и Словенией, Криштиану Роналду не смог поразить ворота соперника в овертайме с пенальти.

Зато в серии послематчевых 11-метровых Роналду реализовал свой удар и помог Португалии пробиться в четвертьфинал турнира.