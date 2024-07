Известный британский телеканал придумал новое прозвище для Роналду

Как информирует Standart, при ведении репортажа на матче Евро-2024 между Португалией и Словенией обозреватель BBC в шуточной форме высказался про Криштиану Роналду, когда тот не смог поразить ворота команды соперников с 11-метровой точки.

Журналист, шутя, в эфире произнес слова "Миссиано Пеналдо", что также в переводе можно озвучить как "Промахтиану Пеналду".

This piece of perfect penalty punnery isn’t getting the attention it deserves… #EURO2024



I hear it came from the mind of Gary Pask. I used to work with him on Football Focus and I’m sure he’s been sitting on this for years 🙌🙌 pic.twitter.com/bPCjdwDX3X