Известный британский телеканал придумал новое прозвище для Роналду
Как информирует Standart, при ведении репортажа на матче Евро-2024 между Португалией и Словенией обозреватель BBC в шуточной форме высказался про Криштиану Роналду, когда тот не смог поразить ворота команды соперников с 11-метровой точки.
Журналист, шутя, в эфире произнес слова "Миссиано Пеналдо", что также в переводе можно озвучить как "Промахтиану Пеналду".
This piece of perfect penalty punnery isn’t getting the attention it deserves… #EURO2024— Dan Walker (@mrdanwalker) July 1, 2024
I hear it came from the mind of Gary Pask. I used to work with him on Football Focus and I’m sure he’s been sitting on this for years 🙌🙌 pic.twitter.com/bPCjdwDX3X
Данные высказывания про португальскую звезду в эфире BBC не понравились экс-капитану лондонского "Челси" – Джону Терри, который назвал это позором для знаменитого телеканала.
Фото: Instagram/cristiano
А вот бывший телеведущий BBC Дэн Уокер похвалил "идеальную шутку с пенальти Роналду". Он заявил, что автор шутки, возможно, ждал некоторое время, чтобы использовать ее в эфире.
В ночь на 2 июля, когда проходил матч 1/8 финала Евро-2024 между Португалией и Словенией, Криштиану Роналду не смог поразить ворота соперника в овертайме с пенальти.
Зато в серии послематчевых 11-метровых Роналду реализовал свой удар и помог Португалии пробиться в четвертьфинал турнира.