Португалия идет дальше: эта сборная, обыграв Словению вышла в четвертьфинал Евро-2024

Теперь португальцы в четвертьфинала Евро-2024 в ночь с 5 на 6 июля встретятся с французами, сборная Словении вылетела из турнира. Мбаппе встретится с Роналду, фанатам будем на что посмотреть.

В групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Национальная команда Франции начала выступления на турнире, набрав пять очков и заняв второе место в группе D.

Ранее сообщалось, что основное время матча Португалия-Словения закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак.

Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы.

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы - 2024 со Словенией. Так как он отбил все три удара словенцев в серии пенальти.

All THREE of Diogo Costa’s penalty saves in the shootout



LEGENDARY 🤯pic.twitter.com/40tzgCZVpo