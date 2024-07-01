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Португалия идет дальше: эта сборная, обыграв Словению вышла в четвертьфинал Евро-2024

Португалия идет дальше: сборная, обыграв Словению вышла в четвертьфинал Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 02:48 Фото: УЕФА
Португалия оказалась сильнее Словении: в серии послематчевых пенальти (3:0) португальцы одержали победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы - 2024, сообщает Zakon.kz.

Теперь португальцы в четвертьфинала Евро-2024 в ночь с 5 на 6 июля встретятся с французами, сборная Словении вылетела из турнира. Мбаппе встретится с Роналду, фанатам будем на что посмотреть.

В групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете F с участием национальных команд Турции, Грузии и Чехии. Национальная команда Франции начала выступления на турнире, набрав пять очков и заняв второе место в группе D.

Ранее сообщалось, что основное время матча Португалия-Словения закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак.

Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы.

Вратарь сборной Португалии Диогу Кошта признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы - 2024 со Словенией. Так как он отбил все три удара словенцев в серии пенальти.


Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). 

Ранее сообщалось, что автогол Бельгии вывел Францию в 1/4 финала Евро-2024. В 1/4 финала Франция сыграет с победителем пары Португалия – Словения.

Ранее сборная Испании обыграла Грузию со счетом 4:1.

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