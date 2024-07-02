Роналду рассказал, почему не забил пенальти в экстра-тайме со Словенией
39-летний капитан португальской команды в одном из игровых эпизодов дополнительного времени получил возможность забить мяч с пенальти.
Однако голкипер словенцев отразил удар Роналду и исход встречи был решен в серии послематчевых пенальти.
"В начале грусть, а затем радость. Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился, Облак отразил мой удар. Целый год не промахивался с точки, а когда мне это было нужно больше всего, вратарь спас свои ворота. Я одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное мы прошли дальше, команда заслужила это. Словения почти все время провела в обороне. Наша команда заслуживает похвалы, особенно вратарь, который сделал три отличных сэйва".Криштиану Роналду
Не сумев реализовать свой шанс в игре, Роналду расстроился и заплакал. Партнеры по сборной и наставник утешали 39-летнего форварда "Аль-Насра".
Фото: Instagram/cristiano
Однако, при повторной попытке, уже в серии послематчевых пенальти Криштиану был точен и забил один из мячей своей дружины.
"Невыразимые моменты. Отдадим себя полностью".Криштиану Роналду
Тем самым, Роналду стал самым возрастным футболистом, кто реализовал пенальти в серии за всю историю чемпионатов Европы, передает пресс-служба УЕФА.
Португальский форвард отличился в возрасте 39 лет и 147 дней, забив один из решающих мячей против Словении.
В итоге португальцы обыграли своего соперника по пенальти со счетом 3:0 после нулевой ничьей в основное и дополнительное время.
Далее команду Роналду ждет один из главных фаворитов нынешнего турнира, сборная Франции во главе с Килианом Мбаппе. Французы в своем поединке 1/8 финала были сильнее Бельгии.