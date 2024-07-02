Роналду рассказал, почему не забил пенальти в экстра-тайме со Словенией

В ночь на 2 июля сборная Португалии по пенальти обыграла Словению в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пенальти). Лидер португальцев Криштиану Роналду не смог забить 11-метровый удар в первом экстра-тайме, сообщает Zakon.kz.

39-летний капитан португальской команды в одном из игровых эпизодов дополнительного времени получил возможность забить мяч с пенальти.





Однако голкипер словенцев отразил удар Роналду и исход встречи был решен в серии послематчевых пенальти.

"В начале грусть, а затем радость. Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился, Облак отразил мой удар. Целый год не промахивался с точки, а когда мне это было нужно больше всего, вратарь спас свои ворота. Я одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное мы прошли дальше, команда заслужила это. Словения почти все время провела в обороне. Наша команда заслуживает похвалы, особенно вратарь, который сделал три отличных сэйва". Криштиану Роналду

Не сумев реализовать свой шанс в игре, Роналду расстроился и заплакал. Партнеры по сборной и наставник утешали 39-летнего форварда "Аль-Насра".





Фото: Instagram/cristiano

Однако, при повторной попытке, уже в серии послематчевых пенальти Криштиану был точен и забил один из мячей своей дружины.

"Невыразимые моменты. Отдадим себя полностью". Криштиану Роналду

Тем самым, Роналду стал самым возрастным футболистом, кто реализовал пенальти в серии за всю историю чемпионатов Европы, передает пресс-служба УЕФА.



Португальский форвард отличился в возрасте 39 лет и 147 дней, забив один из решающих мячей против Словении.

В итоге португальцы обыграли своего соперника по пенальти со счетом 3:0 после нулевой ничьей в основное и дополнительное время.

Далее команду Роналду ждет один из главных фаворитов нынешнего турнира, сборная Франции во главе с Килианом Мбаппе. Французы в своем поединке 1/8 финала были сильнее Бельгии.