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Роналду рассказал, почему не забил пенальти в экстра-тайме со Словенией

Футбол Пенальти Словения, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 10:41 Фото: Instagram/portugal
В ночь на 2 июля сборная Португалии по пенальти обыграла Словению в 1/8 финала Евро-2024 (0:0, 3:0 по пенальти). Лидер португальцев Криштиану Роналду не смог забить 11-метровый удар в первом экстра-тайме, сообщает Zakon.kz.

39-летний капитан португальской команды в одном из игровых эпизодов дополнительного времени получил возможность забить мяч с пенальти.


Однако голкипер словенцев отразил удар Роналду и исход встречи был решен в серии послематчевых пенальти.

"В начале грусть, а затем радость. Футбол приносит невыразимые моменты, такое случается. Я мог дать своей команде преимущество, но не справился, Облак отразил мой удар. Целый год не промахивался с точки, а когда мне это было нужно больше всего, вратарь спас свои ворота. Я одновременно чувствую печаль и радость, но самое главное мы прошли дальше, команда заслужила это. Словения почти все время провела в обороне. Наша команда заслуживает похвалы, особенно вратарь, который сделал три отличных сэйва".Криштиану Роналду

Не сумев реализовать свой шанс в игре, Роналду расстроился и заплакал. Партнеры по сборной и наставник утешали 39-летнего форварда "Аль-Насра".

Футбол Обида Форварда, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 10:41

Фото: Instagram/cristiano

Однако, при повторной попытке, уже в серии послематчевых пенальти Криштиану был точен и забил один из мячей своей дружины.  

"Невыразимые моменты. Отдадим себя полностью".Криштиану Роналду

Тем самым, Роналду стал самым возрастным футболистом, кто реализовал пенальти в серии за всю историю чемпионатов Европы, передает пресс-служба УЕФА.

Португальский форвард отличился в возрасте 39 лет и 147 дней, забив один из решающих мячей против Словении.

В итоге португальцы обыграли своего соперника по пенальти со счетом 3:0 после нулевой ничьей в основное и дополнительное время.

Далее команду Роналду ждет один из главных фаворитов нынешнего турнира, сборная Франции во главе с Килианом Мбаппе. Французы в своем поединке 1/8 финала были сильнее Бельгии.   

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Евро-2024 УЕФА Мбаппе Килиан Роналду Криштиану 2024 год Футбол Чемпионат Европы по футболу
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