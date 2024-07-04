Молодого французского футболиста обвиняют в убийстве

18-летний игрок французского футбольного клуба "Ренн" арестован по обвинению в непредумышленном убийстве. Он по неосторожности сбил мужчину, катаясь на электрическом самокате вдвоем, включая еще одного члена академии "Ренн", сообщает Zakon.kz.

По сведениям Francebleu, к данному часу молодой воспитанник клуба "Ренн", его имя пока не разглашается, взят под стражу после смерти 51-летнего мужчины, которого он сбил. Трагический инцидент произошел еще две недели назад, но потерпевший умер спустя некоторое время.



Как пишет источник, на электросамокате в момент наезда катались двое, один из которых несовершеннолетний и является одноклубником обвиняемого.

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Полицейские проверили тест на алкоголь и наркотики, в крови футболистов ничего не обнаружили. 4 июля молодой игрок даст первые показания в суде.

Если французский игрок пока готовится к встрече с прокурорами, то в 2018 году бывшего игрока футбольного клуба "Жетысу", 25-летнего Саята Сариева, осудили казахстанские правоохранители за убийство односельчанина.