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Опубликованы яркие моменты победы Кэвендиша на "Тур де Франс-2024"

Велоспорт Победа Тур де Франс, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 13:35 Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Уже сутки весь мировой велоспорт рукоплещет блестящей победе знаменитого британского спринтера Astana Qazaqstan Team – Марка Кэвендиша, который не имел себе равных на пятом этапе "Тур де Франс-2024", сообщает Zakon.kz.

Эту историческую победу сам англичанин и вся велогруппа "Астана" ждали целый год после неудачи в прошлом сезоне на данном Гранд-Туре.

 

В свои 39 лет Марк Кэвендиш одержал 35-ю победу на этапе "Тур де Франс" и довел общее число выигранных этапов на всех Гранд-турах до 55-ти: 35 – на "Большой Петле", 17 – на "Джиро д’Италия" и 3 – на "Вуэльта Испании".

По количеству общих побед на этапах Гранд-туров он сейчас занимает третью строчку. Впереди него легендарные бельгиец Эдди Меркс (65 побед) и итальянец Марио Чиполлини (57).

Пятый этап французских состязаний завершился общим спринтом, где команда Astana Qazaqstan Team контролировала ситуацию. На последних финишных отрезках Кэвендиш набрал скорость с 66,2 км/ч до 69,4, что позволило ему опередить главных конкурентов.

"Astana сделала большую ставку на этот год, приложила все силы, чтобы мы хорошо выступили здесь. Мой босс Александр Винокуров очень рисковал, решил выиграть с нами, минимум один этап. Это показывает, что он отлично знает, что такое "Тур де Франс". Он знаком, что ради этой гонки надо выкладываться по полной, и мы сделали это. Работали так, как хотели, все наши усилия были направлены на эту победу. Построили команду, работали с оборудованием, продумывали каждую деталь. "Тур де Франс" – это больше, чем велоспорт".Марк Кэвендиш

Первую победу на "Большой Петле" Марк одержал, когда ему было 23 года. Тогда "Кэб", как и сейчас, тоже выиграл на 5-м этапе до Шатору, опередив знаменитых спринтеров тех времен Оскара Фрейре и Эрика Цабеля.

"Я уже на 15-м "Тур де Франс". Не люблю переносить плохие дни и мучиться. Но понимаю, что все дело в голове. Если ты настойчив, то справишься со всем. Если работаешь, тогда появляется возможность, но все еще должно сложиться так, как надо. У нас не получилось идеального развоза, как мы планировали, но ребята импровизировали и вывезли меня на лучшую позицию. Я сел в тот поезд, который мог победить. Это важно, когда ты не так силен физически, как другие. В таком случае надо думать головой".Марк Кэвендиш

39-летний Марк Кэвендиш, став победителем пятого этапа "Тур де Франс-2024", установил рекорд. Он выиграл 35-й в карьере этап французского Гранд-тура, что ранее никому не удавалось. 

Это его второй большой успех в майке "Астаны". Год назад британец праздновал победу на заключительном этапе "Джиро д’Италия".

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Astana Qazaqstan Team Астана велогруппа 2024 год Велоспорт
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