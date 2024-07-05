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Жанибек Алимханулы готовится к бою, который пройдет в Лас-Вегасе

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 06:16 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Жанибек Алимханулы показал как проходит подготовка к его бою, запланированного на 13 июля в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram казахстанский боксер выложил эпизод с тренировок к предстоящему бою.

В Лас-Вегасе 31-летний казахстанец будет защищать свои пояса WBO и IBF в среднем весе (15-0, 10 KO). Его соперником объявлен новозеландец Андрей Михайлович (21-0, 13 KO).

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 06:16

Фото: Instagram/andrei_mikhailovich_

Михайлович родился в России в 1997 году. В полуторалетнем возрасте вместе с братом-близнецом Николаем был усыновлен в Санкт-Петербурге семейной парой из Новой Зеландии.

4 июля гонщик "Астаны" Кэвендиш сотворил историю на "Тур де Франс".

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