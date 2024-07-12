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Жанибека Алимханулы госпитализировали перед боем с Михайловичем

Жанибека Алимханулы госпитализировали в больницу накануне боя с Михайловичем, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 22:28 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в преддверии боя с новозеландцем Андреем Михайловичем 12 июля попал в больницу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила американская промоутерская компания Top Rank Boxing, занимающаяся организацией и проведением профессиональных боксерских поединков.

"Жанибек Алимханулы был вынужден сняться с субботней защиты титула против Андрея Михайловича в Palms Casino Resort в Лас-Вегасе после того, как был госпитализирован в четверг вечером из-за обезвоживания", – говорится в сообщении.

Бой Алимханулы — Михайлович должен был пройти утром в воскресенье, 14 июля. В Лас-Вегасе 31-летний казахстанец должен был защищать свои пояса WBO и IBF в среднем весе (15-0, 10 KO).

Ранее Жанибек Алимханулы в преддверии боя с новозеландцем Андреем Михайловичем заявил о том, что он покажет своим поклонникам лучший нокаут года. 

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