Жанибека Алимханулы госпитализировали перед боем с Михайловичем

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в преддверии боя с новозеландцем Андреем Михайловичем 12 июля попал в больницу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила американская промоутерская компания Top Rank Boxing, занимающаяся организацией и проведением профессиональных боксерских поединков.

"Жанибек Алимханулы был вынужден сняться с субботней защиты титула против Андрея Михайловича в Palms Casino Resort в Лас-Вегасе после того, как был госпитализирован в четверг вечером из-за обезвоживания", – говорится в сообщении.



Бой Алимханулы — Михайлович должен был пройти утром в воскресенье, 14 июля. В Лас-Вегасе 31-летний казахстанец должен был защищать свои пояса WBO и IBF в среднем весе (15-0, 10 KO).



Ранее Жанибек Алимханулы в преддверии боя с новозеландцем Андреем Михайловичем заявил о том, что он покажет своим поклонникам лучший нокаут года.

