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Казахстанка Эльжана Таниева примет участие в этапе Кубка мира по гимнастике

Казахстанка Эльжана Таниева примет участие в этапе Кубка мира по гимнастике, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 04:33 Фото: olympic.kz
Известная казахстанская гимнастика и лидер нашей сборной Эльжана Таниева примет участие в последнем большом турнире перед Олимпиадой, сообщает Zakon.kz.

По информации Olympic.kz этап Кубка мира пройдет 23 по 28 июля в румынском Клуж-Напоке.

Этот турнир станет для Таниевой заключительным турниром перед Олимпиадой в Париже.

Всего 24 гимнастки, прошедшие квалификацию на парижские Игры, примут участие в ЭКМ в Румынии.

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