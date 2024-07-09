Казахстанка Эльжана Таниева примет участие в этапе Кубка мира по гимнастике
Фото: olympic.kz
Известная казахстанская гимнастика и лидер нашей сборной Эльжана Таниева примет участие в последнем большом турнире перед Олимпиадой, сообщает Zakon.kz.
По информации Olympic.kz этап Кубка мира пройдет 23 по 28 июля в румынском Клуж-Напоке.
Этот турнир станет для Таниевой заключительным турниром перед Олимпиадой в Париже.
Всего 24 гимнастки, прошедшие квалификацию на парижские Игры, примут участие в ЭКМ в Румынии.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript