Протест, из-за результатов Эльжаны Таниевой на Олимпиаде, подала Алия Юсупова

Наставник команды Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова подала протест по поводу оценки за выступление Эльжаны Таниевой на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НОК, Юсупова признает, что ее воспитанница допустила определенные ошибки.

"В целом, Эльжана достойно выступила. Не везде я была согласна с оценками, подавала протест. Если вы смотрели, то видели, что в мяче у нас была потеря. И при этом в упражнении с булавами при чистом исполнении оценка ниже, чем в упражнении с мячом. Это очень странно. Я подала протест, но нам оценку не изменили", – сказала Юсупова.

В квалификации Таниева получила 13 результат и не смогла попасть в число десяти финалисток.

В ночь на 10 августа президент НОК Казахстана Геннадий Головкин и Назым Кызайбай встретились в медальной церемонии призеров по женскому боксу.