Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Протест, из-за результатов Эльжаны Таниевой на Олимпиаде, подала Алия Юсупова

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2024 05:30 Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
Наставник команды Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова подала протест по поводу оценки за выступление Эльжаны Таниевой на Олимпиаде в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НОК, Юсупова признает, что ее воспитанница допустила определенные ошибки.

"В целом, Эльжана достойно выступила. Не везде я была согласна с оценками, подавала протест. Если вы смотрели, то видели, что в мяче у нас была потеря. И при этом в упражнении с булавами при чистом исполнении оценка ниже, чем в упражнении с мячом. Это очень странно. Я подала протест, но нам оценку не изменили", – сказала Юсупова.

В квалификации Таниева получила 13 результат и не смогла попасть в число десяти финалисток.

В ночь на 10 августа президент НОК Казахстана Геннадий Головкин и Назым Кызайбай встретились в медальной церемонии призеров по женскому боксу.

Читайте также

Олимпийские игры
Танцуй, танцуй: брейкер Амир Закиров и другие атлеты в программе Олимпиады 10 августа
Олимпийские игры
Геннадий Головкин и Назым Кызайбай встретились на награждении
Олимпийские игры
Голос Димаша прозвучал на Олимпиаде в Париже
Алия Абди
НОК РК Юсупова Алия Казахстан 2024 год Гимнастика Художественная гимнастика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
погода в Алматы летом
Долгожданное похолодание придет в Алматы в выходные
Ограничение деятельности коллекторов
Казахстанцам спишут долги – кому и насколько: с 20 августа 2024 года меняют правила для коллекторов
Проливные дожди и сильная жара в Алматы летом
Проливные дожди и сильная жара: синоптики объяснили, что происходит с погодой в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: