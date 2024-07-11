Колумбия сенсационно вышла в финал Кубка Америки

11 июля завершился первый полуфинальный матч Кубка Америки – 2024, где сборная Колумбии одержала победу над командой Уругвая, сообщает Zakon.kz.

Колумбийцы больше тайма выстояли в меньшинстве против звездного Уругвая. Единственный мяч в этой встрече на 39-й минуте забил форвард Хефферсон Лерма. Такое событие для страны произошло впервые за 23 года!

Фото: Telegram/Спортс на Евро-2024

Таким образом, Колумбия в финале Кубка Америки сыграет со сборной Аргентины.

До этого мы сообщали, что Аргентина победила в матче-открытия с рекордом Месси.