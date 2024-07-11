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Колумбия сенсационно вышла в финал Кубка Америки

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 07:20 Фото: Instagram/copaamerica
11 июля завершился первый полуфинальный матч Кубка Америки – 2024, где сборная Колумбии одержала победу над командой Уругвая, сообщает Zakon.kz.

Колумбийцы больше тайма выстояли в меньшинстве против звездного Уругвая. Единственный мяч в этой встрече на 39-й минуте забил форвард Хефферсон Лерма. Такое событие для страны произошло впервые за 23 года!

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 07:20

Фото: Telegram/Спортс на Евро-2024

Таким образом, Колумбия в финале Кубка Америки сыграет со сборной Аргентины.

До этого мы сообщали, что Аргентина победила в матче-открытия с рекордом Месси.

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Аргентина Колумбия США 2024 год Футбол
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