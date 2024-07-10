Евро-2024: Саутгейт рассказал о готовности англичан к матчу с Нидерландами

В ночь на 11 июля на стадионе "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд) состоится второй полуфинал чемпионата Европы-2024 по футболу, где встретятся сборные Нидерландов и Англии, сообщает Zakon.kz.

В преддверии этого интересного поединка главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт поделился своим мнением о противостоянии с голландцами.

"У нас есть шанс войти в историю, что мы и сделаем с удовольствием. Это возможность попасть в первый финал чемпионата Европы, который проводится за пределами Англии. Сейчас мы на том отрезке турнира, когда задаем себе массу разных вопросов, как достичь цели в соперничестве с сильными оппонентами". Гарет Саутгейт

Английский наставник при любом раскладе хочет верить в своих футболистов, отмечает их сильный командный дух.

"Мы пытаемся открыть новые пути для реализация наших целей. Это сложно, но игроки реагируют великолепно. Можно сблизиться благодаря стойкости, которую мы выработали, нет ничего сильнее этого для укрепления духа команды. Неплохо провели вечер перед полуфиналом, перед нами пел Эд Ширан, игроки выпили по паре бутылок пива". Гарет Саутгейт

Ранее англичане в 1/8 финала Евро-2024 победили в дополнительное время сборную Словакии (2:1). Затем в четвертьфинала переиграли Швейцарию (1:1, 5:3 по пенальти).

В ночь на 10 июля первым финалистом чемпионата Европы стала сборная Испании, которая одержала волевую победу над Францией (2:1).