Сборная Испании вышла в финал Евро-2024

9 июля завершился первый полуфинальный матч Чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Франции на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене, сообщает Zakon.kz.

Сборная Испании, известная как "Фурия Роха", одержала победу со счетом 2:1.

События матча развивались динамично: на 9-й минуте открыл счет нападающий Франции Рандаль Коло Муани. Однако на 21-й минуте молодой крайний нападающий "Фурии Роха" Ламин Ямаль сравнял счет. И уже на 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперед, закрепив победу своей команды.

В финале турнира сборная Испании встретится с победителем матча между Нидерландами и Англией, который пройдет во втором полуфинале завтра, 10 июля, на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.

Ранее Англия пробилась в полуфинал Евро-2024, победив Швейцарию по пенальти.