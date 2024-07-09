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Сборная Испании вышла в финал Евро-2024

Сборная Испании вышла в финал Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 01:56 Фото: Instagram/EURO2024
9 июля завершился первый полуфинальный матч Чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Франции на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене, сообщает Zakon.kz.

Сборная Испании, известная как "Фурия Роха", одержала победу со счетом 2:1.

События матча развивались динамично: на 9-й минуте открыл счет нападающий Франции Рандаль Коло Муани. Однако на 21-й минуте молодой крайний нападающий "Фурии Роха" Ламин Ямаль сравнял счет. И уже на 25-й минуте полузащитник Даниэль Ольмо вывел испанскую национальную команду вперед, закрепив победу своей команды.

В финале турнира сборная Испании встретится с победителем матча между Нидерландами и Англией, который пройдет во втором полуфинале завтра, 10 июля, на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. 

Ранее Англия пробилась в полуфинал Евро-2024, победив Швейцарию по пенальти.

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