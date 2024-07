"Реал" продал на месяц вперед первую партию футболок с надписью Мбаппе

По информации Marca, 11 июля "сливочные" официально начали продавать футболки с фамилией французского форварда.

И уже через пару часов торгов клубный магазин предупредил фанатов о некоторых задержках доставки сроком от четырех до шести недель из-за высокого спроса на данную коллекцию.

Также есть ажиотаж по поводу бесплатных билетов на презентацию Мбаппе. Это связано с тем, что первоначальный список желающих в 80 000 мест превышает спрос.

🚨🤯 More than 100 000 people are already queueing to get tickets for Kylian Mbappé's presentation.



Socios can get tickets from tomorrow! pic.twitter.com/I3RBkHcXgu