"Реал" продал на месяц вперед первую партию футболок с надписью Мбаппе
По информации Marca, 11 июля "сливочные" официально начали продавать футболки с фамилией французского форварда.
И уже через пару часов торгов клубный магазин предупредил фанатов о некоторых задержках доставки сроком от четырех до шести недель из-за высокого спроса на данную коллекцию.
Фото: Instagram/realmadrid
Также есть ажиотаж по поводу бесплатных билетов на презентацию Мбаппе. Это связано с тем, что первоначальный список желающих в 80 000 мест превышает спрос.
🚨🤯 More than 100 000 people are already queueing to get tickets for Kylian Mbappé's presentation.— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 11, 2024
Socios can get tickets from tomorrow! pic.twitter.com/I3RBkHcXgu
К этому моменту в очереди на презентацию Килиана стоят уже более 100 000 человек. Стоит напомнить, что арена "Сантьяго Бернабеу", где пройдет само официальное мероприятие, вмещает 85 000 посадочных мест.
Представление французского нападающего пройдет 16 июля, он будет играть в "Реале" под номером 9.