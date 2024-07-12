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"Реал" продал на месяц вперед первую партию футболок с надписью Мбаппе

Футбол Распродажа Футболок, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 09:40 Фото: Instagram/realmadrid
Мадридский клуб "Реал" не справился с количеством запросов на футболки Килиана Мбаппе в день старта продаж. Изначально запланированная партия футболок практически уже выкуплена и клубный магазин предупредил о задержке второй партии на месяц вперед, сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, 11 июля "сливочные" официально начали продавать футболки с фамилией французского форварда.

И уже через пару часов торгов клубный магазин предупредил фанатов о некоторых задержках доставки сроком от четырех до шести недель из-за высокого спроса на данную коллекцию.

Футбол Продажа Футболок, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 09:40

Фото: Instagram/realmadrid

Также есть ажиотаж по поводу бесплатных билетов на презентацию Мбаппе. Это связано с тем, что первоначальный список желающих в 80 000 мест превышает спрос.

К этому моменту в очереди на презентацию Килиана стоят уже более 100 000 человек. Стоит напомнить, что арена "Сантьяго Бернабеу", где пройдет само официальное мероприятие, вмещает 85 000 посадочных мест.

Представление французского нападающего пройдет 16 июля, он будет играть в "Реале" под номером 9.

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